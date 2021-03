Verbijstering bij ziekenhuis Isala over nieuwe ontwikkeling in schandaal rond Zwolse gynaecoloog Wildschut

Verbijstering overheerst in ziekenhuis Isala nadat duidelijk werd dat gynaecoloog Jan Wildschut in de jaren tachtig en negentig ook gezond zaad van wensouders heeft verruild voor zijn eigen zaad. Eerder werd al duidelijk dat hij dat deed met donorzaad. "Dit bedenk je niet", zegt Ina Küper, lid van de Raad van Bestuur van het Zwolse ziekenhuis.

"Dat je een afspraak maakt met een stel en dan je eigen zaad gebruikt om toch een donorinseminatie te doen." Het werd duidelijk dat dit is gebeurd, onder meer doordat ouders die een traject hebben doorlopen bij de gynaecoloog de foto van hun kind en gynaecoloog Wildschut met elkaar vergeleken en tot de conclusie kwamen dat hun kind veel op Wildschut lijkt. Maar kinderen gaan ook steeds vaker op zoek in commerciële dna-databanken om hun dna-profiel te laten bepalen.

"Onze eerste aandacht gaat uit naar de gezinnen die dit is overkomen", zegt Küper. "Het is nogal wat waar je achter komt als moeder, als vader, maar ook als kind. De ontreddering van deze kinderen maakt grote indruk."

Het is op dit moment niet in te schatten om hoeveel kinderen het gaat. "Wij hebben contact met drie gezinnen waar dit aangetoond is, maar wij verwachten dat het aantal gezinnen toe zal nemen. Om echt goed inzicht te krijgen in hoe groot dit is en wat het allemaal betekent, is er een externe onderzoekscommissie in het leven geroepen om te onderzoeken wat er destijds is gebeurd en hoe dit heeft kunnen gebeuren."

Alles op tafel krijgen

Ook zal worden onderzocht of het nog steeds kan gebeuren. "Dat laatste verwachten we absoluut niet, gezien alle wet- en regelgeving", aldus Küper. "Maar toch willen we dat wel allemaal op tafel krijgen."

Küper kan niet inschatten of er juridische gevolgen zijn voor het ziekenhuis.

Ouders die zich zorgen maken en denken dat er iets niet klopt en in de periode 1981 tot 1 januari 1994 onder behandeling zijn geweest bij Wildschut krijgen van de ziekenhuis de oproep zich vooral te melden.

Het ziekenhuis heeft nog steeds geen idee waarom Wildschut zo is omgesprongen met de wens van ouders om een kind te krijgen. "Maar dit mag absoluut niet. Wij zijn geschokt."

Imago ziekenhuis

Toen dit gebeurde in de jaren tachtig en negentig was het Isala nog het Sophia ziekenhuis. Welke impact heeft dit schandaal op het imago van het Zwolse ziekenhuis? "Door dit heel goed aan te pakken en goede zorg te verlenen aan iedereen die hier bij betrokken is, hoop ik dat dat weer bijdraagt aan onze reputatie in plaats van dat het schade toebrengt. Maar wij kunnen niet wegnemen wat er gebeurd is."

Het ziekenhuis heeft nog steeds contact met de donorkinderen en wettige kinderen van Wildschut, die nu dus tot de ontdekking komen dat ze nog meer halfbroers of -zussen hebben. "Het is ook voor de wettige kinderen van Wildschut een enorme schok en dit doet het beeld dat zij van hun vader hebben natuurlijk enorm veranderen."

Speciaal nummer

Binnen de huidige fertiliteitskliniek van het Isala is ook geschokt gereageerd. "Zij doen elke dag hun uiterste best om zo zorgvuldig mogelijk bij te dragen aan de kinderwens van de stellen die zich bij hen melden."

Voor mensen die vragen hebben over hun vruchtbaarheidstraject is er een speciaal telefoonnummer en een mailadres die terug te vinden zijn op de site van het ziekenhuis.