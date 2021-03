Gemeenteraad Dalfsen tegen komst van zonnepark De Marshoek

Volgens de Dalfser gemeenteraad is het park te groot en past het niet in de omgeving. Ook is er volgens de raadsleden te weinig draagvlak bij omwonenden.



De kritiek vanuit de gemeenteraad is niet nieuw; vorig jaar kreeg wethouder André Schuurman al de opdracht om meer draagvlak te creëren en het project beter in te passen in het gebied bij de Vechtdijk. Volgens de raadsleden is dit niet overtuigend genoeg gebeurd.



De initiatiefnemer kan het besluit voorleggen aan een bestuursrechter. Of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is nog niet bekend.