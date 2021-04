Sobere herdenking van de bevrijding van Enschede

Op de begraafplaats liggen vijftig militairen begraven op een ereveld van de Commonwealth War Graves Commission. Bij de herdenking werd stilgestaan bij alle gevallenen, zowel in het verzet als de omgekomen militairen. "Het waren veelal jonge mannen uit andere landen die niet wisten wat ze hier konden verwachten. De redenen waarom ze meevochten waren uiteenlopend, maar vooral ook omdat er weinig toekomst in eigen land was", zegt comitélid Bert Grashuis.

Oorlog meegemaakt

Grashuis heeft als jongetje van negen jaar de bevrijding bewust meegemaakt. "We moesten evacueren omdat ons huis beschoten werd. We konden daar niet meer wonen. Tijdens de bevrijding moesten we schuilen in het souterrain terwijl de Duitsers zich boven ons verschansten. We hoorden de brokstukken uit de gevel naar beneden vallen" zegt Grashuis.

Het comité is vijf jaar geleden opgericht door de veteranen met de bedoeling de vijftig militairen te herdenken. De ambitie is om de herdenking steeds groter aan te pakken. Maar door de corona kan er nu voor het tweede achtereenvolgende jaar weinig georganiseerd worden. "Vorig jaar zou de burgemeester komen, dat kon toen ook niet doorgaan", zegt Grashuis.

Militairen een gezicht geven

Hoewel de ceremonie zonder publiek is komt er toch nog iemand kijken. Tom Score uit Enschede kwam erachter dat hij Engelse familieleden heeft die in de oorlog gevochten hebben. Hij heeft een speciaal project waar hij druk mee bezig is. "Ik probeer van iedere soldaat een foto en een verhaal te achterhalen. Daar ben ik heel erg in geïnteresseerd", zegt Tom. Van de vijftig moet hij nog van zeventien soldaten foto's vinden.

Tom vind het bijzonder om hier op de begraafplaats rond te lopen."Het zijn bijna allemaal jongens van mijn leeftijd. Dankzij hen kan ik gewoon in vrijheid rondlopen".