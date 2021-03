Pieter Omtzigt dankt voor steunbetuigingen en reageert voor het eerst op 'functie elders'

Zo werd er in Enschede afgelopen zondag nog een 'stille mars' gehouden om het Kamerlid uit Enschede te steunen. Het CDA Overijssel schaarde zich achter Omtzigt. Bij het partijbureau in Enschede kwamen veel bloemen en kaarten binnen. Omtzigt is momenteel niet aan het werk, om even gas terug te nemen na een intensieve periode.

Ongemakkelijk gevoel

"Dank voor de overweldigende steun die ik heb ervaren de afgelopen dagen", schrijft Omtzigt. "Kan niet ontkennen dat het soms zelfs iets ongemakkelijk voelde, maar ik waardeer het zeer."

Omtzigt is morgen aanwezig bij de installatie van de nieuwe Kamer en neemt zijn zetel als Kamerlid in. "Functie elders Kamerlid dus. Dat blijft een eer en een voorrecht", schrijft Omtzigt."Daarmee doe ik recht aan de 342.472 mensen die mij dit mandaat hebben toevertrouwd."

"Vergeet niet, ik zit er niet voor mijn eigen kiezers of voor het CDA. Artikel 50 van de Grondwet is kraakhelder. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. Volksvertegenwoordiger is het hoogste ambt dat we kennen in dit land. "

Grote opgave

De opgaven waar Nederland voor staat zijn enorm, aldus Omtzigt. "Door COVID-19 zitten we in de grootste crisis sinds WOII. De wooncrisis. En er zijn grote problemen met macht en tegenmacht die om oplossingen vragen. Dat begint bij een parlement dat haar controlerende functie serieus neemt."

Het herstel van Omtzigt duurt langer dan verwacht. "Zoals eerder gezegd kost het herstel mij langer dan ik zelf gehoopt, gewild of verwacht had. Daarom ben ik, afgezien van de installatie morgen, nog afwezig en blijf ik meer rust in acht nemen. Dat gaat me niet heel gemakkelijk af, moet ik toegeven."