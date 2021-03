Drugsdealer loopt in Almelo risico op forse boete naast aanpak door justitie

Wie in Almelo op straat in drugs handelt, loopt niet alleen de kans door de politie opgepakt te worden maar ook op een boete van de gemeente. Die is minstens vijfduizend euro en staat los van het strafrechtelijke proces.

Burgemeester Gerritsen gaat drugsdealers voortaan een last onder dwangsom opleggen voor het overtreden van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Soort waarschuwing

Een last onder dwangsom is een soort waarschuwing; de burgemeester legt een boete op aan een dealer, maar dit bedrag wordt niet direct geïnd. Dat gebeurt pas als diegene opnieuw in overtreding is.

“Je pakt de dealer daar waar dat het meeste pijn doet en dat is in zijn portemonnee", stelt burgemeester Arjen Gerritsen. "Een straatdealer die een dergelijke geldstraf boven zijn hoofd heeft hangen, bedenkt zich wel twee keer voordat hij zijn waar komt verhandelen. Het moet duidelijk zijn dat we dat in onze stad niet toelaten.”

'Hard aangepakt'

De gemeente Almelo heeft de aanpak tegen drugsoverlast en drugscriminaliteit hoog op de agenda staan. “Drugsoverlast versterkt het gevoel van onveiligheid bij Inwoners", stelt Gerritsen. "En dat willen we natuurlijk voorkomen in onze stad. Deze criminelen worden nu in Almelo door deze maatregel hard aangepakt.”