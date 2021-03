Het Sportpark Almelo ingrijpend verbouwd

De gemeente Almelo gaat Het Sportpark, bestaande uit een zwembad en een sporthal, verbouwen. Het complex is gedateerd en enkele jaren geleden werd zelfs betonrot geconstateerd. Dat is gerepareerd, maar dat was een tijdelijke oplossing.

Het zwembad werd in 1964 gebouwd en later werd de sporthal er aan toegevoegd. Het verbouwde zwembad gaat bestaan uit; twee buitenbaden en drie binnenbaden. De beweegbare bodem van één van de baden maakt dit bad ook geschikt voor bewegingstherapie.

Goed voor het milieu

Volgens wethouder Arjan Maathuis is de verbouwing van Het Sportpark ook goed voor het milieu. Het huidige gebouw gebruikt 500.000 kuub gas en dus een enorme CO2 uitstoot. “Het is belangrijk om te verbouwen omdat het gebouw volstrekt niet duurzaam is", stelt de wethouder. "Duurzaamheid is dan ook een heel belangrijk punt bij de nieuwbouw. Naast alle onderhoudskosten die worden bespaard helpt ook duurzaamheid mee de kosten te besparen. ”

De verbouwing van zwembad en sporthal zou in totaal 20,9 miljoen euro kosten. Uit berekeningen is gebleken dat de jaarlijkse exploitatiekosten bij verbouwing bijna hetzelfde zijn als bij nieuwbouw. “Het is een fors bedrag, maar we krijgen dit financieel gedekt door te besparen op onderhoud en energielasten. Ook komen er meer bezoekers. In totaliteit verbetert onze exploitatie waardoor we de verbouwingskosten grotendeels bij elkaar kunnen krijgen,” aldus Maathuis.

Nieuwe woningen

Niet alleen Het Sportpark wordt herontwikkeld, het hele gebied er omheen ook. Naast Het Sportpark zit de vmbo-locatie van scholengemeenschap Het Erasmus. Maathuis vertelt dat daar ook plannen voor zijn. “Het Erasmus gaat verhuizen naar de vmbo-campus bij het Pius in de wijk Aalderinkshoek. De locatie komt dus vrij en het is de bedoeling dat er vijftig tot zestig nieuwe woningen komen. Het zijn niet veel woningen, maar als je woningen kunt bouwen, helpt dat bij het oplossen van de nood op de woningmarkt.”