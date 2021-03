'Steeds meer kinderen gynaecoloog Wildschut worden komende jaren bekend'

Fiom is een bedrijf dat zich specialiseert in ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Bij hen werd de eerste match ontdekt tussen een donorkind en Wildschut als biologische vader. Vanochtend werd duidelijk dat Wildschut in de jaren tachtig en negentig gezond zaad van wensouders verruilde voor zijn eigen sperma, zonder dat de wensouders dat wisten.

Toen ze met elkaar in contact kwamen, bleek Jan Wildschut de vader Ellen Giepmans, directeur van Fiom

Eerder werd al bekend dat Wildschut zijn eigen sperma gebruikte in plaats van sperma van donoren. Het gaat in totaal om zeker 34 donorkinderen.

Om welke kinderen gaat het?

De eerste match met Wildschut werd per toeval gemaakt, legt Giepmans uit. "Samen met het Canisius Wilhelminaziekenhuis in Nijmegen hebben we een DNA-databank. Daarin hadden we al een grote groep mensen die verwant aan elkaar waren door dezelfde donor te hebben. De donor (Wildschut, red.) had zich niet gemeld en dus was niet duidelijk wie de biologische vader was."

Dat bleef lange tijd zo, totdat er een match tot stand kwam in een internationale database. "Een van de donorkinderen kreeg daarin ineens een match met een nicht van Wildschut. Zij had zich ingeschreven om erachter te komen hoe haar familiewortels liepen. Toen ze contact met elkaar kregen was de vraag welke link zij met elkaar hebben. Dat bleek uiteindelijk dus voormalig gynaecoloog Jan Wildschut te zijn."

Begeleiding van kinderen

Via het ziekenhuis in Nijmegen kreeg Fiom de melding van de match. "Het ziekenhuis ziet alleen de codes, wij ook de namen. We leggen dan contact met de gematchte kinderen om te vragen of zij contact met elkaar willen. Dat was in dit geval zo en dus kon de zoektocht starten naar de vader."

De moeders voelen zich in veel gevallen misbruikt en bedonderd Ellen Giepmans, directeur van Fiom

Omdat de uitkomst in dit geval niet is wat er verwacht werd, is een goede begeleiding nodig. Dit organiseert Fiom in samenspraak met de kinderen, moeders en partners. "Er zijn dus situaties waarbij de vader niet de vader blijkt te zijn. De moeders voelen zich in veel gevallen misbruikt en bedonderd. In het gezin speelt dan de vraag: 'Wat is de definitie van een gezin eigenlijk?" Dat zijn heftige situaties waar een goede begeleiding essentieel is."

Toekomst

Ook de komende jaren blijven er nieuwe kinderen van Wildschut ontdekt worden, legt Giepmans uit. "We hopen dat naar aanleiding van alle berichtgeving meer mensen zich registreren in onze databank. Zo wordt er meer duidelijk wie aan wie gelinkt kan worden."

Mocht er een match plaatsvinden, dan betekent dat niet dat het voor iedereen bekend wordt. "Iedereen maakt voor zichzelf de keuze of ze in contact willen komen met anderen. Het kan alleen al prettig zijn om te weten hoe het écht zit. Uiteindelijk is de situatie met Jan Wildschut heel verdrietig voor alle betrokkenen."