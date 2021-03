Vier Pasen met RTV Oost!

Levend Verlies; van droom naar werkelijkheid

Marijn werd geboren met een aangeboren hersenbeschadiging en als gevolg daarvan heeft hij een verstandelijk vermogen van een kind van ongeveer 2 jaar. Journaliste en moeder Miranda van Dijk uit Kampen vertelt op heel persoonlijke wijze de zoektocht naar balans in haar gezin, terwijl ze continu hun leven moeten aanpassen aan dat van hun meervoudig gehandicapte zoon.

De documentaire ‘Levend Verlies: van droom naar werkelijkheid’ zie je op vrijdag 2 april om 18.00 uur op TV Oost. De documentaire wordt elke twee uur herhaald.

Orgel Bovenkerk in Kampen (Foto: debovenkerk.nl)

Oecumenische paasviering vanuit Kampen

Kerkgangers die thuis moeten of willen blijven, kunnen komende zondag 4 april, eerste paasdag, een oecumenische paasviering bijwonen op TV Oost en de digitale platforms van RTV Oost. Dit keer vanuit de Bovenkerk in Kampen met als thema: Pasen is het nieuwe begin. Voorgangers zijn: Wilbert Dekker, predikant van de Protestante Gemeente Kampen en Anneke van de Velde, predikante van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Kampen. Het gaat om een viering met gezang, gebeden, gedichten, lofprijzing en schriftlezingen. Ab Weegenaar bespeelt het monumentale Hinsz-orgel van de Bovenkerk.

De dienst start om 09.00 uur en is te zien op TV Oost, rtvoost.nl, de Facebookpagina van RTV Oost en in de gratis app van RTV Oost. Deze uitzending wordt om 13.00 uur herhaald.

Pasen het begin van de Lente (Foto: RTV Oost)

Expeditie Oost – Pasen het begin van de Lente

Op eerste paasdag komt Expeditie Oost met een extra lange uitzending die volledig in het teken staat van Pasen. ‘Pasen het begin van de Lente’ wordt gepresenteerd door Esther Rikken en Pim Paalhaar vanaf Buitenplaats de Houtmaat in Hengelo. Bij een geheel in paasstijl aangeklede setting, vuurkorven, een kok die lekkernijen voorbereid en muziek van Erwin Nyhoff, wordt vooruitgekeken naar de start van de lente. Verslaggeefster Lotte Kreuwel is in de paastradities van Overijssel gedoken en blikt hier in de uitzending op terug.

Expeditie Oost ‘Pasen het begin van de Lente’ zie je op zondag 4 april om 12.00 en 14.00 uur op TV Oost. De uitzending wordt de rest van de avond om het uur herhaald.

Zoek het ei 2021 (Foto: RTV Oost)

Populaire Paasactie Zoek het Ei

Op tweede paasdag organiseert RTV Oost voor de elfde keer de actie: Zoek het ei!. Net als vorig jaar heeft RTV Oost de succesvolle traditie omgezet en kunnen de eieren gezocht worden vanuit de luie stoel. De 14 eieren worden namelijk verstopt in de muziek.

De actie Zoek het Ei hoor en zie je op maandag 5 april tussen 10.00 en 17.00 uur op Radio Oost en TV Oost. Alle overige informatie over de 11e editie van Zoek het Ei vind je op www.rtvoost.nl/zoekhetei