Hengelose hennepcrimineel spil in keiharde wraakacties

Was een Hengelose hennepcrimineel nou doelwit van een serie aanslagen, of gaf hij juist de opdracht tot het plegen ervan? Dat is de grootste vraag bij een strafzaak rondom hem. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft hij zeker opdracht gegeven om een brandbom in het huis van zijn ex te gooien en moet hij daar drie jaar de cel voor in. Zelf zegt hij slachtoffer te zijn van wraakacties in de Twentse onderwereld.

Degene die in opdracht van de hennepcrimineel een molotovcocktail naar binnen zou hebben gegooid in het huis van zijn ex aan de Hengelose Van Duinkerkenstraat kreeg een strafeis van netto anderhalf jaar te horen. De man, een Hagenaar, zegt spijt van die daad te hebben. Hij zegt met opzet de brandbom op een kale plek in het huis te hebben gegooid, zodat niets anders vlam zou vatten. Dat gebeurde ook niet, de vlam ging uit, een grote brand bleef bespaard.

Maar volgens de officier van justitie is het uitblijven van een brand niet te danken aan de wijsheid van de Hagenaar, zij spreekt eerder van geluk. "Als het huis wel was afgebrand, hadden ook de buren gevaar gelopen."

Opdracht

De Hagenaar zegt de opdracht voor het gooien van de brandbom te hebben gekregen van zijn Hengelose medeverdachte. Die zou hem geld in het vooruitzicht hebben gesteld. Hoeveel en wanneer dat betaald zou worden, was niet gezegd. "Ik zat slecht in mijn vel toen, ik heb er spijt van", zegt de Hagenaar. "Ik ben gebruikt." De Hofstedeling gooide de molotovcocktail naar binnen onder invloed van drank en drugs.

Kort voor en na de aanslag hadden de Hagenaar en de Hengeloër veelvuldig contact. Ook zat er DNA op het flesje waarin de brandbare vloeistof zat, van de Hengelose hennepcrimineel. Naast de belastende verklaring van de Hagenaar, volgens het OM genoeg bewijs om hem te veroordelen.

Ik kan nachtmerries veroorzaken Hengelose hennepcrimineel

Informant van politie

Zelf zegt de Hengeloër, een getuige in de Enschedese viervoudige moord, dat de vork heel anders in de steel zit. Dat veel mensen uit het hennepcircuit het op zijn leven hebben voorzien. Of dat te maken heeft met schulden in de onderwereld, zijn getuigenis in de kwartetmoord, of zijn mogelijke rol als informant voor de politie, heeft hij niet duidelijk gemaakt. Zeker is wel dat er meerdere aanslagen om hem heen zijn gepleegd, waaronder een bom aan de rolluiken van zijn ouders.

Wraak

Maar zijn ex weet het zeker, de Hengeloër zit zelf achter de verschillende aanslagen. Volgens haar allemaal uit wraak, omdat hij het niet kon hebben dat ze waren gescheiden. De Hengeloër zegt daar zelf over: "Waarom zou ik mijn eigen kinderen in gevaar brengen?"

De hennepcrimineel wordt nog van meer verdacht. Zo zou hij ook zijn ex hebben mishandeld en bedreigd. Volgens het OM heeft hij berichten gestuurd als: "Ik kan nachtmerries veroorzaken. Dat is het voordeel met mijn achterban." Maar ook: "Ik heb begrepen dat je naar de serie 'Gomorra' kijkt. Goed opletten wat er met verraders gebeurt." De Hengeloër bekent die berichten te hebben gestuurd, maar uit woede omdat zijn ex de kinderen bij hem weg zou houden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.