Groen licht voor nieuwe invulling markt Hengelo

Het plan, de Torenkamer, is samengesteld met inwoners van de stad in een zogenoemd co-creatieproject. Architect Wim Voogt heeft van alle verschillende ideeën een ontwerpplan gemaakt. Op twee raadsleden na ging de gemeenteraad akkoord met de plannen. Toch werden er door middel van moties en amendementen nog wel wat aanpassingen aan het plan gedaan, of in elk geval geprobeerd.

Miljoenen

Bij raadsleden van de fracties van PvdA en CDA waren er zorgen over de financiën en de transparantie van het college over de financiële onderbouwing van de hogere kosten. "Ten koste van welke maatregelen in de stad, gaan wij nu 2 miljoen euro uit het rioleringsfonds halen?", aldus Hanneke Steen, fractievoorzitter van het CDA.

Wethouder van Heuw geeft aan dat er financiële ruimte is door in de planning te schuiven met projecten. Ze benadrukt dat er geen projecten geschrapt worden.

Ontwerp 'De Torenkamer' (Foto: gemeente Hengelo)

Wens

Wethouder Bas van Wakeren over die meerkosten: "In de loop van het proces werd ons duidelijk, dat we niet alleen naar het marktplein moesten kijken, maar ook naar de omliggende straten. Dat was de wens vanuit de stad". Een financieel debacle verwacht hij niet.

Kritiek was er ook van bijvoorbeeld van Lokaal Hengelo. Die partij maakt zich zorgen over het feit dat de horeca op het nieuwe marktplein om tien uur 's avonds dicht moet zijn. "Het is niet rendabel voor horeca met dit soort sluitingstijden", aldus Seviye van Wier van de partij. Een motie om die tijd aan te passen haalde het niet. Wat dit betekent voor horeca met nog geldige vergunningen voor latere sluitingstijden is nog niet duidelijk.

Erfgoed

Ook waren er zorgen over het erfgoed uit de wederopbouwperiode, zoals de kiosk en de gevels aan het marktplein. Onafhankelijk raadslid Marie Jose Huis in 't Veld bijvoorbeeld, zij wil dat bijzondere wederopbouwgevels op de markt worden hersteld. Volgens wethouder Van Wakeren geeft de gemeente daar nu al genoeg geld aan uit, maar kan hij eigenaren van panden niet dwingen mee te werken.

Ondanks de kritiek konden de raadsleden uiteindelijk instemmen met het plan. Een van de weinigen die tegenstemde is raadslid Herbert Capelle. Hij ziet veel problemen, bijvoorbeeld over de markt die een plek moet krijgen op het plein. "Ik heb met tientallen marktmannen gesproken en tachtig procent vindt het helemaal niets." Capelle verwacht veel juridische discussie over het plan. " Dit gaat tot de Raad van State."

Wethouder van Wakeren verwacht dat de aanleg in oktober kan starten, maar voor die tijd moet nog wel een aantal dingen worden uitgewerkt: "Met de marktkooplui ga ik in overleg over de beste plek."

Ook moeten er nog plannen worden uitgewerkt voor een ondergrondse fietsenstalling onder de nieuwe rooftopbar op de markt, zo wordt er gekeken naar een mogelijke subsidie vanuit de provincie. Verder is de gemeente in overleg over de aankoop van de Brinktoren op het plein.