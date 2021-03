Inwoners Boekelo en Usselo zijn tegen de komst van windmolens: "Het is ongelofelijk dat ze dit doen"

Op 18 februari presenteerde de gemeente de energievisie voor de komende jaren. Daarin staat een plan om twee tot drie grote windturbines langs de N18 te bouwen met een hoogte van 190 tot 230 meter.

Dat is tegen het zere been van de inwoners van Boekelo en Usselo. "Veel mensen zien de plannen niet zitten. De reacties onder de petitie ondersteunen dat er weinig tot geen draagvlak is voor deze plannen. Het is ongelofelijk dat ze dit doen", zegt initiatiefnemer en bezorgde inwoner Damiejel Hering.

Lang traject

Mensen maken zich zorgen over geluidsoverlast, trillingen en nadelige gevolgen voor de gezondheid, blijkt uit de reacties bij de petitie. De gemeente Enschede laat weten dat aan deze zoeklocatie een lang traject voorafgegaan is. De locaties die nu worden genoemd voor de plaatsing van een grote windturbine zijn in het milieueffectrapport beoordeeld als relatief goed.

Inwoners kunnen tot en met 31 maart reageren op de plannen van de gemeente. "Alle reacties die we binnenkrijgen nemen we serieus en leggen we voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad moet uiteindelijk de energievisie vaststellen. Inwoners mogen ervan uitgaan dat dat weloverwogen gebeurt", aldus een woordvoerster van de gemeente.