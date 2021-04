Burgemeester Kampen verrast inwoners met speciale deurbel: "Ik zet gelijk op Facebook dat het geen grap is"

"Een deurbel, daar zit iets in van gastvrijheid, op de grens van binnen en buiten", vertelt Bort Koelewijn terwijl hij aanklopt bij een huis waar helemaal geen bel is, "en als daar dan ook een mooi geluid uit komt word je daar blij van. Kampen is een gastvrije stad, vandaar de deurbel".

Kampen sound

Met een auto volgeladen met doosjes deurbellen gaat Koelewijn een aantal adressen in Kampen af Dat gebeurt niet onopgemerkt, want de Kampen sound die in de deurbel is geprogrammeerd schalt ook uit een speaker op het dak van de auto.

De Kampen sound is een soort logo van geluid. De bedoeling is dat je bij het horen van dat audiologo direct aan Kampen denkt: "Kampen is een stad van kerkklokken, orgels, maar ook van bedrijvigheid, cultuur en moderne muziek. Dat is allemaal samengevoegd in die sound", legt Koelewijn uit.

Eén april!

Iedereen in Kampen kon zich opgeven voor zo'n gratis deurbel. Dan moest je wel vandaag thuis zijn om de bel in ontvangst te nemen. Maar bij de datum, één april, gingen bij veel inwoners een belletje rinkelen. Vorige week waren er pas twaalf aanmeldingen. Maar nadat de gemeente via de media verzekerde dat er écht honderden deurbellen klaarlagen ging het hard.

Inmiddels hebben ruim duizend Kampenaren zich gemeld. De verrassing bij de inwoners als de burgemeester ineens voor de deur staat is groot: 'Ik twijfelde nog wel, maar ik zet straks gelijk op Facebook dat het geen één aprilgrap is", lacht een mevrouw terwijl Koelewijn haar coronaproof een deurbel overhandigt.

Wie alsnog zo'n unieke deurbel wil bestellen moet snel zijn, de voorraad slinkt hard nu blijkt dat het geen grapje is.