Attracties blijven dicht, toch ontvangt Slagharen weer bezoekers

Door de lockdown eind vorig jaar kwam er plotseling een einde aan het winterseizoen van het pretpark in Slagharen. Directeur Dave Storm koos ervoor om het gehele park te sluiten, dus ook de vakantiehuisjes. Het had volgens hem geen zin om in de wintermaanden alleen het vakantiepark open te houden. Nu ligt dat volgens hem anders. "Het is nu mooi weer. Het Vechtdal is mooi. Mensen kunnen naar buiten en kunnen daar nu ook veel meer dingen doen. We hebben ze nu echt wat te bieden."

Mensen willen weer naar buiten. Hebben behoefte om een andere omgeving te zien

Bezoekers worden dus gewezen op de omgeving, maar Slagharen zorgt zelf ook voor activiteiten. "Het animatieteam is actief en we hebben een midgetgolfbaan aangelegd. Het zwembad is helaas nog gesloten. Onze waterspeeltuin Sunny Beach is wel open, maar ik denk dat het daarvoor nog te koud is."

We gingen vandaag op bezoek in Slagharen:

Aan het aantal boekingen ziet Storm dat mensen toe zijn aan een uitje. "We zijn nu twee weken bezig en het loopt heel goed. Vooral de luxere types worden veel geboekt. Mensen willen weer naar buiten, hebben behoefte om een andere omgeving te zien. het grote voordeel bij ons is dat alle accommodaties vrijstaand zijn. Dus mensen hebben voldoende ruimte."

Park ligt er mooi bij

De heropening van het vakantieparkgedeelte is natuurlijk mooi, vindt directeur Storm. "Maar het blijft heel zuur dat het attractiepark gesloten blijft. We willen heel graag open en kunnen dat ook. Het park ligt er mooi bij. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt om alles glimmend te krijgen." De logees kunnen dit met eigen ogen zien, want ze mogen het attractiepark wel in. "De gasten mogen er rondlopen. Ze kunnen er maaltijden afhalen, de supermarkt en de snoepwinkel zijn open."

Met de nodige jaloezie kijkt Storm naar de enkele parken in Europa die wel open zijn. Het Spaanse pretpark Parque Warner Madrid ging afgelopen weekend weer open voor publiek. "Wij behoren toevallig tot dezelfde groep (het Spaanse Parques Reunidos, red.). Je ziet dat er direct toeloop is. Dat is goed om te zien."

Drukke weekenden

Storm is ervan overtuigd dat ook de pretparken in Nederland op een verantwoorde manier open kunnen voor publiek. "Daar lobbyen we natuurlijk hard voor. We zijn zeer goed in staat om mensen gespreid te laten komen." Gezien de drukke weekenden die er aan zitten te komen, zou het volgens Storm een goed idee zijn om de parken de deuren weer te laten open.