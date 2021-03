Alle vogels die van nature in het wild voorkomen in de Europese Unie zijn beschermd. Bezit en verkoop van beschermde vogelsoorten is alleen toegestaan als de dieren aantoonbaar zijn gefokt. Daarom moeten gefokte vogels enkele dagen na de geboorte worden voorzien van een gesloten pootring. De NVWA en politie vermoeden dat een aantal verdachten samenwerkt om illegaal in het wild gevangen vogels van gemanipuleerde pootringen te voorzien om ze daarna als legaal te verkopen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Illegaal gevangen vogels onderschept bij doorzoekingen in onder meer Westerhaar (Foto: NVWA)

Twee dode putters

Er is een levendige handel in vogels. In veel gevallen ook illegale handel. Bij de doorzoekingen werden twee dode putters aangetroffen. Illegale handel in vogels is volgens de NVWA een gevaar voor de biodiversiteit en brengt vaak dierenkwelling met zich mee. Daarom pakt de overheid deze illegale handel aan.