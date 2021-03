Pad in Stadstuin Oldenzaal vernoemd naar cartograaf Jacob van Deventer

Eindelijk heeft het pad dat door de Stadstuin in het centrum van Oldenzaal loopt een naam: het Jacob van Deventerpad. Vernoemd naar de 16e-eeuwse cartograaf Jacob van Deventer die de stad Oldenzaal in kaart bracht.

Met de naam wil het college de historie van de stad in ere houden. "Er ontstaat een verbinding met het verleden. Zou houden we de rijke geschiedenis die Oldenzaal kent in leven", zegt wethouder Alida Renkema. Zij onthulde vanmiddag de nieuwe naam voor het voet- en fietspad. Met de keuze voor deze naam luistert het college naar projectgroep Stadstuin. De groep diende een verzoek in om het weggetje te vernoemen naar de historische figuur.

Gelijkenis

Jacob van Deventer kreeg in de 16e eeuw de opdracht om alle vestingsteden in het land in kaart te brengen. De kaarten en plattegronden die hij maakte zijn de eerste die als betrouwbaar worden gezien. De plattegrond die hij, vermoedelijk in 1570, van Oldenzaal maakte schetst de stad aan het eind van de Middeleeuwen.

Opvallend aan die plattegrond is dat er in de binnenstad van Oldenzaal, het gedeelte dat binnen de vroegere stadspoorten viel, nagenoeg niks is veranderd. De oude kaart is zo nauwkeurig dat je het nu nog als routekaart door de binnenstad zou kunnen gebruiken.

Oude straatnaam onbekend

Op de plek waar nu het Jacob van Deventerpad loopt is ook op de oude kaart van Van Deventer een straatje te zien. De oude straatnaam is niet te achterhalen, ook is onbekend of deze straat überhaupt wel een naam had. De projectgroep vond het niet meer dan gepast om het straatje te vernoemen naar de cartograaf die eeuwen geleden allemaal heeft vastgelegd.