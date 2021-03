Project multifunctioneel centrum Strunk Raalte sneuvelt; projectleider stopt ermee

De plannen waren zo mooi, maar de uitwerking bleek een stuk minder fraai. Het ambitieuze project om van de oud-Saksische boerderij Strunk in Raalte een multicultureel centrum te maken dat aangevuld met een nieuwe duurzame schuur de spil zou worden in het culturele leven van Raalte, is gestrand. Projectleider Klaas Koekkoek heeft de klus teruggegeven aan de gemeente, omdat er ineens allerlei problemen opdoemden. Burgemeester en wethouders van Raalte zijn teleurgesteld en denken na over verdere stappen.

"U doet me niets tekort als u schrijft dat ik er een kater aan heb overgehouden", zegt Koekkoek in een toelichting op zijn besluit ermee te stoppen. Koekkoek gaf leiding aan een kernteam dan de oud-Saksische boerderij uit 1796 opknapte. De buitenkant is inmiddels gerestaureerd en het dak is vernieuwd, maar daar blijft het voorlopig bij. Binnen is het nog lang niet af.

Financiële en bouwtechnische problemen

Toen de gemeenteraad van Raalte op 4 februari groen licht gaf voor het project, wisten ze dat het lastig zou worden. Koekkoek en de zijnen begonnen aan een "prachtig, maar ambitieus project". Iets te ambitieus, blijkt nu bijna twee maanden later. Zo werd gaandeweg het financiële gat in de begroting groter en groter, onder meer omdat toegezegde gelden niet binnenkwamen. Ook de duurzame invulling van de oude boerderij en de nieuw te bouwen schuur bleek bouwtechnisch te hoog gegrepen.

Daarnaast waren er volgens projectleider Koekkoek 'organisatorische problemen' die hem enkele weken geleden aan het twijfelen brachten. "Moet ik hier wel mee doorgaan? Het antwoord is nee en dat heb ik aan de gemeente laten weten", zegt Klaas Koekkoek. Het besluit te stoppen kwam voor de gemeente als een onaangename verrassing. Het is nog niet bekend of en hoe het project wordt voortgezet en wat de financiële consequenties zijn.

Het was de bedoeling dat de oudheidkamer weer haar plek zou vinden in de gerenoveerde boerderij en dat verenigingen, organisaties en doelgroepen er ook hun plek zouden vinden. Om ruimte te bieden aan de diverse andere activiteiten moest er een nieuwe duurzame schuur komen die als multifunctioneel centrum ingezet kan worden.

De boerderij is een Rijksmonument en eigendom van de gemeente Raalte.