Wat vind jij: Beleg jij je geld op de beurs?

De AEX sloot dinsdag boven de 700 punten. En ja, dat is hoog. Sterker nog: dat is slechts een half puntje achter het onbreekbaar geachte record uit 2000, op het hoogtepunt van de internetbubbel. Profiteer jij hier ook van mee?

Die kans is wel aanwezig. Steeds meer mensen beleggen hun geld, met het oog op de extreem lage spaarrente, inmiddels op de beurs.

Het aantal Nederlanders dat geld heeft belegd is in 2020 namelijk met ruim een kwart toegenomen; zo'n 1,75 miljoen huishoudens hebben geld in onder meer aandelen en beleggingsfondsen gestopt. Dat is een stijging van 17 procent ten opzichte van 2019. De verwachtingen zijn dat dit aantal ook dit jaar weer zullen stijgen.

