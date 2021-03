Coronaproof geheim stemmen in ondergrondse ‘stemstraat’: Mary Looman benoemd tot wethouder in Hardenberg

Een bijzondere stemronde in het gemeentehuis van Hardenberg vandaag. Vanwege het coronavirus werd uitgeweken naar de parkeergarage van het gemeentehuis die was ingericht als stemstraat om de opvolger van scheidend wethouder Gitta Luiten te kiezen. Het gebeurde geheel volgens de wettelijke regels rond de geheime schriftelijke stemming en het werd Mary Looman.

Raadsleden kwamen per auto, per fiets of te voet naar de parkeergarage om hun stem uit te brengen.

Benoeming

Nadat alle schriftelijke stemmen werden geteld, hervatte burgemeester Offinga de raadsvergadering. Een meerderheid van de raadsleden stemde in met de benoeming van Looman. Via een Zoom-verbinding legde ze de eed af.

Niet verhuizen

Het is niet de eerste bestuurlijke functie voor Looman; eerder was ze Statenlid in Drenthe en wethouder in Midden-Drenthe. Looman woont in Smilde en zal niet verhuizen naar de gemeente Hardenberg. Volgend jaar vinden nieuwe gemeenteraadsverkiezingen plaats. De Hardenbergse gemeenteraad stemde in om de nieuwe wethouder het komende jaar een ontheffing te verlenen.

Looman volgt zoals gezegd Gitta Luiten op die in februari aan gaf te stoppen als wethouder, omdat ze een nieuwe baan had gevonden bij onderzoeks- en adviesbureau BMC.