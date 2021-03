Thom van Campen klaar voor installatie: "Een historische dag om Tweede Kamerlid te mogen zijn"

Om kwart over negen stapt Thom van Campen deze ochtend in de auto, om vanuit zijn huis in Zwolle voor het eerst naar zijn nieuwe werkplek in Den Haag te rijden. Het pluche van de Tweede Kamer wordt voor de komende jaren de plek waar de VVD'er wil opkomen voor de belangen van Overijssel. "Het is voor mij een historische dag om Tweede Kamerlid te mogen zijn."

Later vandaag wordt Van Campen geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer, als een van de zes Overijsselse politici. Wel een teleurstellend klein aantal, gezien de forse campagne die de provincie voerde om een flink aantal volksvertegenwoordigers in Den Haag te krijgen.

"We hadden er negen, nu zijn het er maar zes. Maar belangrijker is dat we mensen in Den Haag hebben die opkomen voor de zorgen van de mensen in Overijssel en zich hard maken voor de belangen van onze mooie provincie", zegt Van Campen daarover.

Voeten in de klei

Hij is er van overtuigd dat de zes Overijsselse Kamerleden het gesprek met de andere Kamerleden in Den Haag succesvol aangaan over het oplossen van de problematiek in Overijssel. Zoals de flessenhals in het provinciale verkeer, de N35.

"Wij staan als echte Overijsselaars met onze voeten in de klei en weten wat er speelt in onze omgeving. Het is aan ons om dat beeld goed over te brengen in de volksvertegenwoordiging."

Debat over kwestie Omtzigt

Het eerste debat zal vanmiddag gaan over de kwestie Omtzigt. Hoe kon het dat verkenner Kajsa Ollongren in de voorbereiding op de vorming van een nieuw kabinet rondliep met een notitie waarop als bespreekpunt stond 'Omtzigt, functie elders'? Dat terwijl de CDA-politicus uit Enschede met ruim 342.000 voorkeursstemmen in z'n eentje goed is voor liefst vijf zetels in de Tweede Kamer.

Zwollenaar Van Campen zegt het debat met interesse te zullen volgen. "Goed dat dit debat wordt gehouden en ik hoop dat er antwoorden komen op alle vragen die hierover komen."

Ervaring meenemen naar Den Haag

Het is niet zo dat de VVD'er van plan is deze rol als toehoorder op de achtergrond te blijven spelen. "Ik wil de komende vier jaar actief zijn en m'n steentje bijdragen aan alle zaken die op mijn pad komen. Daarbij gebruikmakend van mijn ervaring als gemeenteraadslid in Zwolle, dat ik tien jaar ben geweest. Dat hoop ik mee te nemen naar Den Haag."