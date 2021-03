Deventenaar aangehouden voor brandstichting in woning

Brand in woning aan de Bursestraat in Deventer blijkt aangestoken (Foto: Rens Hulman)

De woningbrand was aan de Bursestraat in het centrum van Deventer. Omdat de woning deel uitmaakt van een appartementencomplex, was er sprake van een gevaarlijke situatie voor omwonenden. Die moesten uit voorzorg tijdelijk hun appartement verlaten, maar konden later naar hun woning terug.

Uit onderzoek bleek dat de brand is ontstaan door toedoen van de bewoner van de woning, die een matras had aangestoken. Er was veel rook in het appartement, dat veel schade opliep. De woning is voorlopig onbewoonbaar.