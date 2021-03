Zwolse moordverdachte, wapenhandelaar 'De Gier', blijft achter tralies

Het machinegeweer waarmee Zwollenaar Henk Wolters werd omgebracht was verstopt in een wapenopslag (Foto: News United - Stefan Verkerk / Politie / bewerking RTV Oost)

'De Gier' is niet de enige die verdacht wordt van bezit van het wapentuig. Ook een 45-jarige plaatsgenoot en een man uit Harderwijk zijn er voor opgepakt. Die laatste is gisteren aangehouden.

Tussen de verstopte wapens, waaronder veel machinegeweren, lag ook de mitrailleur waarmee Henk Wolters werd omgebracht. RTV Oost onthulde onlangs dat de naam van De Gier rondzong in het milieu als mogelijke betrokkene bij het wapenarsenaal en de moord. Kort na dat artikel werd de Zwollenaar opgepakt.

Eerdere levensdelicten

Het is niet voor het eerst dat De Gier in beeld is voor een levensdelict. In 1988 moest hij als 11-jarig jochie al aan de politie vertellen wat hij wist over de dood van een 13-jarig speelkameraadje bij Voorthuizen. Het jongetje werd levenloos gevonden in een ondiep graf. Hij was omgebracht met tientallen messteken. Een oudere vriend van De Gier, de destijds 18-jarige Marco Ros, gold als verdachte. Die werd uiteindelijk vrijgesproken.

Hij was als een broer voor me Moordverdachte 'De Gier'

Ros en De Gier bleven na deze heftige gebeurtenis bevriend. Daar kwam in 1994 plotsklaps een einde aan, toen De Gier zijn vriend Ros 'per ongeluk' door het hoofd schoot. De twee waren samen met een derde vriend wapens aan het schoonmaken op een kamer aan de Zwolse Venestraat. Bij die activiteit ging het wapen van De Gier af.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries besteedde er aandacht aan in zijn boek 'Alleen huilebalken hebben spijt'. Hij schrijft dat de derde vriend zag dat De Gier wel degelijk op Ros heeft gericht en grijnsde toen hij de trekker overhaalde. De Gier werd veroordeeld tot drie jaar cel. Later schreef hij De Vries een brief, waarin hij beklemtoonde dat het schot een ongeluk was geweest en dat Ros als een broer voor hem was geweest.

Wapenhandel

De Zwollenaar kwam ruim een decennium later weer voor de rechter, tot twee keer toe zelfs. Beide keren voor wapenbezit. Zo was hij de huurder van een schuur in Meppel waar een arsenaal aan wapens lag opgeslagen, waaronder negen machinegeweren en vier pistolen. Volgens de rechtbank was De Gier degene die de sleutel had en wist dat de wapens er lagen. Wederom kreeg hij drie jaar cel aan zijn broek.

Kort voordat Henk Wolters in Zwolle werd doodgeschoten op oudejaarsdag 2019 hebben De Gier en het slachtoffer ruzie met elkaar gehad, volgens bronnen in de onderwereld. De twee werkten voordien geregeld samen in de wapenhandel. Mogelijk is het conflict het motief van de moord.

Volgens advocaat Den Otter is zijn cliënt niet op de moordplek geweest en kan hij dus nooit de schutter zijn geweest. De Gier ontkent betrokkenheid en zwijgt verder.