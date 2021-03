AZ wint strijd om GA Eagles-verdediger Sam Beukema

Sam Beukema speelt de komende seizoenen in het shirt van AZ. De centrale verdediger van Go Ahead Eagles stond al lange tijd op de radar in het AFAS Stadion en tekent vanmiddag een meerjarig contract bij de topclub uit Alkmaar.

Beukema ondergaat momenteel de medische keuring en als deze zonder problemen verloopt zet hij daarna zijn handtekening bij AZ. Ook Feyenoord en FC Utrecht hadden verregaande interesse in de diensten van de 22-jarige Beukema, maar het is dus AZ dat de strijd heeft gewonnen.

Transfersom

Welk bedrag er exact wordt overgemaakt naar Go Ahead Eagles is (nog) niet bekend, maar het heeft er alle schijn van dat de transfer van Beukema één van de duurst uitgaande in de clubgeschiedenis is.

Clubtopscorer

De interesse in Beukema is niet verwonderlijk. Hij is al twee seizoenen lang een vaste waarde in het hart van de Deventer defensie en ontpopte zich dit seizoen ook tot goalgetter. Beukema is met zeven doelpunten in 29 wedstrijden zelfs clubtopscorer van Go Ahead Eagles.