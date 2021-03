Pieter Omtzigt noemt uitgelekte notitie van verkenners belediging van de Nederlandse kiezer

De notitie werd vorige week donderdag gefotografeerd, toen verkenner Kajsa Ollongren ermee over het Binnenhof liep. Bij Omtzigts naam stonden de woorden 'functie elders', wat doet vermoeden dat er werd nagedacht over een manier om van het kritische Kamerlid af te komen.

Er is hier geen spooktypemachine in Den Haag. Er is iemand die getikt heeft: functie Omtzigt, positie elders Pieter Omtzigt

Ontevreden

Omtzigt had verwacht dat de verkenners binnen 24 uur opening van zaken zouden hebben gegeven, zegt hij nu, maar dat is uitgebleven. Ook veel partijen in de Tweede Kamer zijn ontevreden met de uitleg die tot dusver is gegeven.

"Het was een belediging voor de Nederlandse kiezer. Niet voor mezelf, ik ben intussen wel wat gewend zoals u weet. Het stoort Omtzigt dat er nog geen openheid van zaken is gegeven over de notitie. "Het feit dat we nu zeven dagen verder zijn, betekent dat er ergens iets verborgen wordt. Want deze notitie is niet geschreven, iemand hééft deze notie geschreven. Er is hier geen spooktypemachine in Den Haag. Er is iemand die getikt heeft: functie Omtzigt, positie elders. En dat hoort niet."

En hoewel Omtzigt zegt dat hij wel wat gewend is hij zichtbaar geëmotioneerd als hij die laatste woorden uitspreekt.

De Kamer praat later vandaag over de kwestie. "Ik ga niet speculeren over wat er is gebeurd, dat komt in het debat", aldus Omtzigt. "Ze zijn verplicht aan Nederland om mede te delen wat er is gebeurd."

Installatie

In Den Haag werd vanmiddag de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Naast Pieter Omtzigt werden ook Hilde Palland (CDA), Daniël Koerhuis (VVD), Thom van Campen (VVD), Edgar Mulder (PVV) en Caroline van der Plas (BBB) geïnstalleerd.

Voor Van Campen en Van der Plas was het de eerste keer. De andere Overijsselse Kamerleden zaten de vorige periode ook al in de Kamer.