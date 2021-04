Collagegedichten van kunstenaar Jehudi zo populair op Facebook dat er een boek kwam

Eén van Jehudi's favoriete inspiratieplekken is de kringloopwinkel. Van de spullen die hij daar vindt maakt hij kunstwerken. Die vervolgens hun weg vinden naar een muur, een theaterstuk, een liefhebber, een albumhoes van artiesten of een videoclip voor een singer-songwriter.

Album-hoes singersongwriter Bertolf (Foto: Bertolf)

“Ola Koala”, de verkoopexpositie georganiseerd door de Zwolse kunstenaar Jehudi van Dijk in Engel, februari 2020 voor de brand bedreigde en gewonde koala's in Australië. (Foto: Peter Denekamp)

Jehudi is gefascineerd door boeken, met mooie letters, woorden en afbeeldingen. Zo ontstond het collagegedicht ook. Jehudi zoekt mooie woorden, knipt ze uit en puzzelt net zo lang tot er een gedicht ontstaat op een afbeelding, vaak van 10 cm bij 15 cm. Dat zijn er al ruim 150. Hij deed er zelfs een oproep voor op Facebook toen ook de kringloopwinkels dicht moesten.

Oproep op facebook van Jehudi van Dijk: 'Ik heb woorden te kort!' (Foto: rtv Oost)

Collagegedicht no. 001: op 2 maart 2020 door Jehudi van Dijk.png (Foto: RTV Oost)

Toen Jehudi de gedichten op 2 maart 2020 begon te plaatsen op Facebook ontstond er al snel een fan-base. Mensen reageerden op zijn creaties en voelden zich gesterkt, gesteund, begrepen en geïnspireerd.

Deel van het voorwoord van 60 Collagegedichten door Jehudi van Dijk - 2021 (Foto: RTV Oost)

Afgelopen najaar kwam er een roep om een bundeling. Samen met Bart Jansen kwam er een crowdfunding op www.voordekunst.nl en in 100 dagen bleek de realisatie van het boek een feit. 275 donaties die samen 11.505 euro opleverden. Ruim meer dan de gevraagde 10.000 euro. Peter Slager gaf het boek vorm en kreeg alle vrijheid van Jehudi omdat hij begreep hoe belangrijk het kunstenaarschap van vormgeven is, legt Jehudi uit. En dat gaf het boek opnieuw een unieke vorm.

voorwoord 60 Collagegedichten, door Jehudi van Dijk - 2021 (Foto: RTV Oost)

Jehudi's videoclip Back to the Garden voor Bertolf

En of deze unieke publicatie niet genoeg is, was onlangs ook de release van de videoclip die Jehudi maakte voor singer-songwriter Bertolf uit Zwolle, tevens leadzanger van Her Majesty. Op 19 maart werd zijn nummer ‘Back to the Garden’ gereleased. Het is het eerste nummer van zijn zesde en nieuwste album ‘Happy in Hindsight’, dat 28 mei uitgebracht wordt. Voor dit album deed Bertolf bijna alles zelf in zijn eigen tuinhuisje in het Zwolse Assendorp. Hij schreef er de nummers en nam ze voor het eerst op.

Wie Jehudi van Dijk is, hoe het collagegedicht ontstond en hoe zijn gedichten precies tot stand komen? Dát zie je hier in dit SPUNCKcultuurportret van Jehudi van Dijk.