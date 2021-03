Verdachte van doden Syrische actrice in Zwolle langer vast

De 33-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Syrische actrice in Zwolle, blijft de komende maanden in voorarrest. Dat heeft de rechtbank vandaag besloten. De man werd aangehouden in de Zwolse flat waar de actrice werd omgebracht.

Volgens bronnen rond het onderzoek is de 33-jarige verdachte de vriend van het slachtoffer. De broer van de actrice zegt dat ze door de 33-jarige is doodgestoken. Hij blijft in ieder geval vast tot zijn eerste openbare rechtszitting.

De omgebrachte vrouw is in haar thuisland een bekende verschijning. Het gaat om de actrice en kunstenares Raifa al-Riz. Ook in Nederland timmerde ze aan de weg. In de Syrische en Nederlandse kunst- en theaterwereld is geschokt gereageerd op de dood.

Plaats delict

Tweeënhalve week geleden arriveerden politieagenten bij de flat aan de Meppelerstraatweg. Ze troffen de actrice aan, terwijl ze nog leefde. Er werd geprobeerd om haar te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs.

Op social media verschenen in de week van haar dood talloze berichten. Zo schreef collega- actrice Amal Arafa, met 2,3 miljoen volgers op Instagram: "Vorig jaar kwam ik naar Nederland en bezocht ik je huis en atelier. Ik wist niet dat we afscheid gingen nemen. Je warme thuis is een plaats delict geworden!"