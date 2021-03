Provinciale Staten stuurt aan op maatwerk voor aanwonenden kanaal Almelo-De Haandrik

Provincie Overijssel moet gedupeerde aanwonenden langs het kanaal Almelo-De Haandrik ruim tegemoet komen in de afhandeling van de schade aan woningen als gevolg van werkzaamheden aan het kanaal. Dat stelt een meerderheid van de Statenfracties in een motie die vanavond wordt ingediend op initiatief van D66.

De Statenfracties roepen de provincie op om alles uit de kast te halen om de schade zo ruimhartig mogelijk te vergoeden. Gedeputeerde Staten moet meer ruimte pakken om maatwerk te leveren in de schaderegeling voor bewoners. Dat staat in de motie die is ondertekend door D66, Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en VVD.

Schadevergoedingen onder de maat

De Provinciale Staten stemden vorig jaar juli in met een aanpak om te komen tot duurzaam schadeherstel van de getroffen woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Er werden toen twee schaderegelingen vastgesteld. Maar in de rapporten van schade-experts die nu binnenkomen zijn schadebedragen opgenomen die wat betreft de ondertekenaars van de motie geen recht doen aan de term 'ruimhartige vergoeding'. Vandaar dat de partijen Gedeputeerde Staten opnieuw de opdracht geven om meer ruimte te pakken bij het vaststellen van schadebedragen. Zolang er nog nieuwe onderzoeken lopen naar de oorzaken van de schade is dit ook juridisch haalbaar.

“De onzekerheid waarin de gedupeerden van deze affaire nu al zo lang zitten en de schade die ze lijden, worden allerminst recht aangedaan als we afgaan op de schaderapporten van de experts. Voor ons is het van groot belang dat we luisteren naar de behoefte van de bewoners en de helpende hand uitsteken, misschien is een vrijwillige uitkoopregeling zelfs een oplossing”, meent D66-Statenlid Renilde Huizenga.

Volgens haar is het nu vooral van belang dat de slachtoffers snel krijgen waar ze recht op hebben en dat niet alleen de woningen, maar ook het vertrouwen in de provincie hersteld kan worden.