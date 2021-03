Pröpper aast op nieuw avontuur en zet Heracles in de wachtkamer

"We hebben hem in februari een nieuw contractvoorstel gedaan. Robin heeft echter aangegeven zich in eerste instantie te willen oriënteren op andere kansen", zegt technisch directeur Tim Gilissen. Pröpper is, mits fit, een vaste waarde in de achterhoede van Heracles. Daarnaast is hij de aanvoerder van de Almeloërs.

Optie in contract Knoester gelicht

Zeker is wel dat de verbintenis van Mats Knoester met een jaar is verlengd. "De optie in zijn contract hebben we gelicht", vertelt Gilissen, die ook met Tim Breukers in gesprek gaat over een langer verblijf. "Onze intentie is een jaar langer met elkaar door te gaan. Daarbij willen we Tim ook ondersteunen met het starten van een traject ter voorbereiding op een maatschappelijk carrière."

Mats Knoester speelt ook volgend seizoen voor Heracles (Foto: Orange Pictures)

Formele opzeggingen

Tevens heeft Heracles bekendgemaakt dat het de aflopende verbintenissen van een aantal spelers formeel heeft opgezegd. Conform de richtlijnen van de CAO is de club hiertoe vóór 1 april verplicht. "Een formele opzegging betekent niet in alle gevallen dat wat ons betreft een einde komt aan de samenwerking", vervolgt Gilissen.

Langer verblijf

"Met een aantal spelers gaan we nog in gesprek over een langer verblijf. We kijken daarbij zoals elk jaar naar het raamwerk van de selectie voor volgend seizoen. De samenstelling van het team moet passen bij onze speelwijze en doelstellingen. Binnen dat kader maken we onze keuzes."

Tim Gilissen, technisch directeur van Heracles (Foto: Orange Pictures)

Heracles Almelo gaat Lucas Schoofs, Koen Bucker en Mohamed Amissi eveneens een nieuw contractvoorstel doen. Gilissen: "Datzelfde geldt voor Navajo Bakboord, die we hebben gecomplimenteerd voor zijn mentaliteit en veerkracht gedurende zijn revalidatie. Dat willen we waarderen met een nieuwe verbintenis."

Hardeveld en Mesenhöler

Het contract van Jeff Hardeveld wordt niet verlengd. "We hebben Jeff verteld dat we hem geen nieuw voorstel gaan doen. Sinds zijn komst vier jaar geleden heeft hij laten zien goed bij deze club te passen. Desondanks zijn we van mening dat het voor beide partijen een goed moment is om verder te kijken."

Jeff Hardeveld laat Heracles na vier jaar achter zich (Foto: Orange Pictures)

Ook Daniel Mesenhöler heeft te horen gekregen dat hij niet in aanmerking komt voor een nieuw contract. "Daniel heeft ons als back-up geholpen bij de onzekerheid rondom mogelijke coronabesmettingen. We verwachten volgend seizoen met drie keepers te starten en wilden Daniel daarom nu al duidelijkheid geven over het vervolg", aldus Gilissen.

Overige aflopende contracten

Voor spelers die in hun eerste contract zitten geldt de deadline van 1 april niet. Hiertoe behoren Ismail Azzaoui, Teun Bijleveld, Janis Blaswich en Adrian Szöke. Met hen gaat de club later in gesprek.