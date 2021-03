Luchtwassers moeten einde maken aan overlast van houtverwerkingsbedrijf in Daarlerveen

Klein Kromhof verwerkt al jaren hout tot snippers en pellets. In de loop van 2017 klaagden omwonenden over een toename van stof-, geur- en geluidsoverlast. Met de installatie van de luchtwassers verwachten alle partijen dat een eind komt aan de structurele overlast. Het is een flinke investering voor het houtverwerkingsbedrijf. De kosten bedragen rond de één miljoen euro.

Goed overleg

Burgemeester Anneke Raven is blij met de manier waarop dit allemaal is verlopen: “Zo werken we graag met elkaar. Niet vanuit regelgeving de hakken in het zand zetten, maar in goed overleg kijken hoe we eruit kunnen komen.”

Directeur Jeroen Klein Kromhof van het houtverwerkingsbedrijf is opgelucht dat een vervelende periode kan worden afgesloten en dat de overlast voor de omwonenden binnenkort tot het verleden behoort.