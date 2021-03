Aldi trekt beroep tegen woningbouw Dedemsvaart in

Dat heeft waarschijnlijk alles te maken met een spoedig vertrek van Aldi uit dit gebied. De gemeente Hardenberg en de supermarkt zijn al een poos in gesprek over een andere locatie voor Aldi. Waar die locatie is, is nog niet bekend. In elk geval niet het Mercatorterrein waar Aldi graag naar toe wilde. Die locatie werd door de gemeente en de Raad van State geblokkeerd.

Groen licht voor woningbouw

Naast Aldi maakten ook de eigenaren van een naburig winkelpand bezwaar tegen de bouw van 30 woningen aan de achtergelegen Gentiaanstraat. Dat bezwaar is door de Raad verworpen. De bouw van die woningen kan dus definitief doorgaan.

Volgens de eigenaren van dat winkelpand komt onder meer de bevoorrading aan de achterzijde in de knel als de nieuwe woningen er staan. Het bouwterrein ontstond na het vertrek van supermarkt Jumbo, een bibliotheek en een politiebureau. Maar de Raad oordeelt dat het bevoorradingsprobleem wel meevalt, omdat er niet meer dan één vrachtwagen per dag wordt verwacht. De verkeersveiligheid is ook niet in het geding, aldus de Raad.