Extra Oosttribune tijdens Pasen met bekerfinale volleybal en GA Eagles

Neem plaats op De Oosttribune tijdens Pasen 2021. Op Tweede Paasdag zijn we er namelijk met een extra tv-uitzending. Daarin de volleybalbekerfinale van de vrouwen. Daarin is Overijssel sowieso vertegenwoordigd. Verder hebben we ook een samenvatting van GA Eagles, dat maandagmiddag op bezoek gaat bij NAC Breda.

De topper in de Keuken Kampioen Divisie begint om 14.30 uur en is eerst ook te beluisteren op Radio Oost. In de avonduitzending op televisie brengen we een samenvatting van de kraker in de eerste divisie. Naast volleybal ook aandacht voor Landstede Hammers. De eerste uitgave op televisie begint om 20.30 uur.

Voetbal

De reguliere nababbel over de Overijsselse clubs FC Twente, Heracles Almelo, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles verhuist voor één keer naar de dinsdag. Dan nemen Jan van Staa, Paul Schabbink en Tijmen van Wissing plaats op De Oosttribune. Deze uitzending is om 15.30 uur te zien op de Facebookpagina en om 17.30 uur op televisie.