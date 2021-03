Natuurbegraafplaats Christinalust in Enschede nog ver weg

Enschede moet beter aantonen waarom een natuurbegraafplaats op landgoed Christinalust bij de Windmolenweg in Twekkelo een goed plan is. De Raad van State heeft de gemeente vandaag een forse stapel huiswerk meegegeven, omdat het huidige bestemmingsplan voor de vestiging van de natuurbegraafplaats niet deugt. Enschede krijgt een half jaar de tijd om de gebreken te herstellen.

Het landgoed ligt voor een groot deel in het beschermde Natuur Netwerk Nederland. Daarom maakten de Vereniging Behoud Twekkelo, de stichting Natuurbegraafplaats-waarom-niet en de eigenaar van het naastgelegen landgoed Het Stroot bezwaar. Ze zijn bang voor aantasting van de natuurwaarden in het gebied. Er komen niet alleen 9000 graven, maar ook een ceremoniegebouw, parkeerplaatsen en een netwerk van wandelpaden. Daar moeten veel bomen voor wijken en de grond worden opgehoogd.

Kwaliteitsverbetering

Volgens de gemeente Enschede wordt de aantasting van natuurwaarden gecompenseerd door de aanleg van nieuwe natuur in dit gebied. Per saldo is volgens de gemeente sprake van een kwaliteitsverbetering van het gebied door de aanleg van de begraafplaats.

Maar de Raad van State is er niet van overtuigd dat er geen ernstige aantasting van de natuur plaatsvindt. De gemeente heeft de gevolgen van het gebruik van de wandelpaden voor de natuurwaarden in dit gebied niet onderzocht. Dezelfde twijfels heeft de Raad bij het ophogen van ruim 10 hectare grond.

Bebouwing verboden

Ook vindt de Raad dat de bouw van het ceremoniegebouw in ruil voor de sloop van een aantal kassen niet ‘spoort’ met de regeling die daarvoor geldt. Het ceremoniegebouw wordt groter dan de kassen die worden verwijderd. Bovendien geldt dat nieuwe bebouwing in het gebied van Natuur Netwerk Nederland in principe verboden is. Volgens de gemeente kan dit gebouw samen met de parkeerplaatsen over 30 jaar worden opgeheven, maar volgens de Raad is dat niet vastgelegd in het bestemmingsplan. Daarom kan de gemeente moeilijk spreken van een kwaliteitsverbetering, aldus de Raad van State.