Rockende kroegbaas heeft geen zin in coronablues en gaat nu per fiets op missie

Hij had samen met een compagnon een goedlopende kroeg in hartje Enschede, totdat corona het uitgaansleven abrupt lamlegde. Kees Riemersma van café Rocks weigert zich echter de coronablues aan te laten praten. Nadat hij eerst als schoonmaker in het ziekenhuis aan de slag ging, gaat hij vanaf morgen per fiets op missie. Om zo zijn eigen café voor de ondergang te behoeden.

Het startschot valt op 1 april, waarbij hij benadrukt dat het zeker geen grap is. "Zeker niet! Ik ga 11 dagen lang 111 kilometer per dag fietsen."

Oldenzaler Kees Riemersma en compagnon Luc Scheper vormen een bekende verschijning in het uitgaansleven van Enschede. Hun kroeg Rocks bestaat intussen meer dan een kwart eeuw en is uitgegroeid tot een begrip onder de liefhebbers van rockmuziek: niet alleen in Twente, maar ook ver daarbuiten.

Soep en lingerie

Toen corona vorig voorjaar een streep zette door de livemuziek van Rocks toonden de uitbaters zich creatief. Onder meer door soep te koken voor de vaste klanten en die rond te brengen. Stamgast Mechteld deed op haar beurt een duit in het zakje door zich in lingerie op de toog te laten fotograferen, waarop dit portret werd geveild voor Rocks.

Toen Riemersma als kastelein even geen werk meer had, ging hij als schoonmaker aan de slag in het ziekenhuis MST. "Vier maanden lang. De eerste maand maakte ik de IC-kamers schoon, de drie maanden daarna de 'reguliere' ziekenhuiskamers."

Uitgebreid fietsrondje

Intussen heeft hij een nieuwe actie bedacht ten faveure van café Rocks. "Ik fietste altijd al vanaf mijn woonplaats Oldenzaal naar mijn werk in Enschede. Vanaf morgen maak ik een wat 'uitgebreider rondje'."

Dat wil zeggen: Riemersma gaat 11 dagen lang 111 kilometer per dag fietsen. "In totaal circa 1.250 kilometer. Vanaf Enschede naar Zuid-Frankrijk. Want het is mijn droom om daar nog eens naartoe te fietsen. Als kind heb ik namelijk in Zuid-Frankrijk gewoond."

Monsterrit

Het wordt nog een hele toer, die dagelijkse monsterrit. "Ik doe dit namelijk niet per racefiets ofzo, maar op een doodgewoon exemplaar. Wat inhoudt dat ik toch wel zeven à acht uur onder de pannen ben."

Windrichting

Het is de bedoeling dat sympathisanten Riemersma kunnen sponsoren. "Daarvoor kunnen ze terecht op mijn Facebookpagina of die van Rocks. Dat mag per kilometer, maar ook voor een vast bedrag over de volle 1.250 kilometer."

Routes heeft hij nog niet uitgestippeld. "Ik laat het ook wat afhangen van de windrichting. Vandaar dat ik hoop dat die de komende elf dagen regelmatig verandert. Zodat ik meerdere windstreken kan aandoen."