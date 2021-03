Camping De Holterberg mag voorlopig niet uitbreiden

“Bij het inzichtelijk maken van de behoefte dient rekening te worden gehouden met het bestaande aanbod aan campings in de omgeving die mogelijk al in die behoefte voorzien”, oordeelt de Raad. Maar de gemeente heeft niet onderzocht of andere campings in de omgeving ook faciliteiten bieden aan de sportieve kampeerder.

Volgens de Raad is bij een uitbreiding van deze grootte een onderzoek naar de behoefte verplicht. De gemeente kon dus niet alleen maar spreken van een trend die wijst op een toename van de actieve sporters die ook een comfortabele overnachtingsplek zoeken.

Essenlandschap

De omwonenden stelden dat de uitbreiding ten koste gaat van het essenlandschap aan de voet van de Holterberg. Dat is in strijd met provinciale en gemeentelijke regels. Maar dat is volgens de Raad niet het geval. De uitbreiding van de camping wordt omzoomd door groen en wordt zo ingepast in het landschap. Volgens de Raad zal het essenlandschap daardoor niet worden aangetast.

De gemeente heeft het lawaai van het zwembad bij de camping aanvankelijk verkeerd beoordeeld, zegt de Raad. Maar met een nieuwe beoordeling heeft de gemeente aannemelijk gemaakt dat de geluidhinder bij een nabijgelegen woning toch aanvaardbaar is. De gemeente krijgt 16 weken de tijd om het plan voor de uitbreiding van de camping te repareren. Daarna geeft de Raad een eindoordeel.