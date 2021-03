Van der Plas komt met 'inboeringscursus' naar installatie Tweede Kamer, Van Campen krijgt landbouw

Van der Plas had een cadeautje meegenomen voor alle honderdvijftig Kamerleden. "In deze dozen zitten producten van onze boeren en tuinders: een ei, een stukje worst, fruit. Wij noemen het de broodbox." Ook niet onbelangrijk, er zit een voucher in voor een 'inboeringscursus' voor de Kamerleden. "Alle Kamerleden kunnen met ons een afspraak maken en dan brengen wij ze in contact met een boer, tuinder, visser of jager om even in te boeren."

Overigens is er ook met speciale doosjes gedacht aan de Kamerleden die vegetarisch of veganistisch zijn. "Dat is ook noaberschap", legt Van der Plas uit.

Inboeringscursus

Ervoor zorgen dat iedereen een klein beetje weet wat er in de agrarische sector en op het platteland speelt, daar draait het om. "Natuurlijk zijn er wel Kamerleden die echt wel kennis hebben, maar ik hoor soms zo veel onzin over de agrarische sector dat zo'n inboeringscursus wel nodig is. Maar het is ook gewoon hartstikke leuk."

Ik heb er heel veel zin in om mijn best te gaan doen voor al die mensen, mijn stem waard te maken Thom van Campen, VVD-Kamerlid

Terwijl Van der Plas in de Kamer klaar zit om geïnstalleerd te worden, dat gebeurt in groepjes vanwege corona, heeft Thom van Campen dat al gehad. "Het is heel speciaal. Het is al heel bijzonder dat mensen hun stem aan jou geven, maar als het dan echt wordt met die beëdiging is dat ook een heel speciaal moment. Ik heb er heel veel zin in om mijn best te gaan doen voor al die mensen, mijn stem waard te maken."

Belangrijke dossiers

Van Campen gaat zich voor de VVD bezighouden met het stikstofdossier, landbouw en preventie in de gezondheidszorg. Belangrijke dossiers, realiseert Van Campen zich. "Portefeuilles waar heel veel op speelt en met name op landbouw. Het is een sector waar heel veel over wordt gesproken. Ik wil graag met al die agrariërs het gesprek aan om te kijken naar de oplossingen." Niet praten over boeren, maar met boeren. Dat is wat Van Campen wil.

"Het platteland zit in Den Haag", zegt Van der Plas als ook zij haar beëdiging als Tweede Kamerlid achter de rug heeft. "Super was het. Je wacht heel erg op je naam hè." Van der Plas had de foto van haar man meegenomen, die in 2019 is overleden. "Hij heeft zoveel voor mij betekend. Ik kon doen wat ik deed omdat hij altijd thuis was. Hij was mijn klankbord en vangnet", zegt Van der Plas. "Toen het moment van de beëdiging voorbij was, had ik wel even een brok in mijn keel."

Direct aan de bak

En Van der Plas mag direct aan de bak in het debat over de rel rond de uitgelekte notitie van de oud-verkenners Jorritsma en Ollongren. "Het zal wel een scherp debat worden. Dat mag ik hopen ook, trouwens. Er is heel wat gebeurd. Ik hoop dat de waarheid boven tafel komt. Dat is het belangrijkste."