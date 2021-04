VIDEO | Asociale inhaalactie van trucker: slecht voorbeeld doet slecht volgen

Sommige weggebruikers maken het wel heel erg bont. Aansluiten in de file? Dan liever via de vluchtstrook de automobilisten passeren die zich wél keurig aan de regels houden.

In deze aflevering van de rubriek Oost op het Asfalt aandacht voor een baldadige trucker. Terwijl het overige verkeer op de snelweg A1 in de file staat, legt een dashcam vast hoe de vrachtwagenchauffeur de file weet te omzeilen. Door even simpel als asociaal de rij wachtenden te passeren door over de vluchtstrook te rijden.

Slecht voorbeeld

Een Duitser, die met zijn Volkswagen aanvankelijk netjes in de rij langzaam rijdend verkeer is aangesloten, vindt het blijkbaar zo'n gek idee nog niet. Slecht voorbeeld doet slecht volgen, zullen we maar zeggen. De Duitser geeft een dot gas en gaat mee in de slipstream van de trucker.

Je zult maar net met je auto met panne op die vluchtstrook staan...

