Actie voor rugpatiënt Dennis uit Haaksbergen om liggend op pad te kunnen

Het is een soort van zenuwaandoening waar hij aan lijdt. "Het gevolg van - zeg maar - een slepende hernia", vertelt Dennis. "Vastgesteld door een specialist van het ziekenhuis in Groningen. Een professor die een goeroe is op dit gebied."

Schokkende bewegingen

De kwetsuur veroorzaakt een bewegingsstoornis. "Dat leidt tot ongecontroleerde schokkende bewegingen van mijn bovenlichaam. Het ziet eruit als Parkinson, al heb ik die ziekte gelukkig niet. Neemt niet weg dat de impact van mijn aandoening groot is voor het gezin. Zelf leid ik wel mijn eigen leventje, maar met name voor mijn echtgenote en drie dochters."

Ligstoel

Dennis zit veel in een ligstoel. Een middagje uit is zodoende een hele opgave. Hij heeft een 'spanningsboog' , zoals hij dat noemt, van circa een kwartier. Daarna begint zijn lichaam te schokken. "Een middagje op een terras is lastig. Een dikke sorbet zit er niet in. Het is hooguit een waterijsje eten en dan snel weer verder."

Het grootste probleem is echter dat de huidige bus onvoldoende plaats biedt voor het hele gezin.

Dennis' zwagers Arjan en André hebben daarom een crowdfundingsactie gelanceerd. "We willen een aangepaste bus voor Dennis", licht zwager Arjan Oltwater toe. "Grootste probleem is nu dat er eigenlijk geen ruimte is voor de drie dochters. Maar door die achterbank te verplaatsen, kunnen de meiden achterin plaatsnemen. En kan Dennis met zijn stoel voorin zitten."

Speciale actiepagina

In totaal is daarvoor 40.000 euro nodig. Intussen is er via de speciale actiepagina 'Help Dennis op weg' al ruim 19.000 euro opgehaald. "Uitgangspunt is dat, wanneer de bus er is, Dennis en zijn gezin minstens tien jaar verder kunnen", aldus zwager André.

Dennis kan er naar uitkijken: "Dat lijkt me fantastisch: weer samen met mijn vrouw en drie prachtige dochters op pad. Of misschien wel weer samen met het hele gezin op vakantie."