Inbrekers in gestolen auto duidelijk hoorbaar in Nijverdal: "We hebben geen trekhaak!"

"Marieke, laat die kankerauto staan", "we hebben geen trekhaak", "ik ga bij Johan op schoot", meerdere mannen- en een vrouwenstem zijn te horen bij de inbraak in een bedrijf aan de Louis Braillestraat in Nijverdal. Het criminele gezelschap is daar gefilmd in de nacht van 30 op 31 december, rond kwart voor vier. Ze nemen daar allerlei gereedschap mee. Onder meer een compressor van Metabo en een schroefmachine en afkortzaag van Makita.

Kort voordat ze in Nijverdal waren, vielen ze echter ook al op in Deventer. Bij een tankstation aan de Zutphenseweg wordt de auto volgetankt, daarna rijden ze door zonder te betalen. De auto waarin ze zitten - een Jeep Renegade - is dezelfde avond gestolen bij een autobedrijf in Velp. Bij het tankstation probeert degene die tankt buiten het zicht van de camera's te blijven. Maar zijn opvallende petje, vermoedelijk van het merk Gucci, is wel duidelijk te zien.

De politie vermoedt dat de Jeep - met in het kenteken de getallencombinatie 279 - nog rondrijdt. "Als iemand die auto ergens ziet, of weet wie erin rijdt of in dat voertuig gereden heeft, neem dan contact met ons op", zegt politiewoordvoerder Jop Heinen.

Tips?

Herken je de stemmen, wellicht in combinatie met de auto en de gestolen gereedschappen? Alle tips zijn welkom.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis)

- Stuur de politie Hellendoorn een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000