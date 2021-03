Corona-Kruisweg Nieuwleusen verbindt Bijbel en actualiteit

"Corona is een lijdensweg voor hele samenleving", zegt docent levensbeschouwing en maatschappijleer van het Agnieten College in Nieuwleusen én initiatiefnemer van deze Corona Kruisweg, Mink de Vries (59). "Normaal gesproken doen wij als school iets met Pasen, zoals een passie. Dat kon dit jaar niet en daarom staan deze borden hier. Een actuele en een Bijbelse lijdensweg verbonden. De borden worden op Goede Vrijdag verwijderd"

Mink de Vries poseert bij een van de veertien borden van de Corona-Kruisweg in Nieuwleusen. (Foto: Eelco Kuiken / RTV Oost)

Bijbelse beelden

Mink de Vries verbond de martelgang van Jezus aan het lijden van de samenleving van nu. De Kruisweg van Jezus kent veertien afbeeldingen. Sommige zijn Bijbels, andere komen in de evangeliën niet terug en zijn door de kerk erbij 'verzonnen', zoals de ontmoeting met Veronica, die het bebloede gelaat van de gemangelde Heiland afveegt. De Vries koppelt dit met een foto van coronapatiënten onder de titel: 'Gesloopt door corona'.

De eerste afbeelding in de kruisweg is: Jezus wordt ter dood veroordeeld, door Pilatus, waarbij deze laatste zijn handen in onschuld wast. Mink de Vries koppelde deze gebeurtenis aan de eerste corona-persconferentie van Rutte en De Jonge. "Een veroordeling tot deze crisis, ook een soort vonnis."

Lege straten

De tweede statie is: Jezus moet zijn kruis dragen. De Vries koppelde dit aan de lege klassen van de scholen. "Alle kinderen moesten het kruis van thuisonderwijs ondergaan. De eerste val van Jezus is de derde scène in het lijdensverhaal van Jezus. De gemartelde Christus kan het zware hout niet meer torsen en valt neer. De Vries verbond dit aan de lege straten in steden en dorpen tijdens de eerste lockdown.

En zo gaat het door over het plein. Elke statie van de Kruisweg is verbonden aan een actuele situatie die hoort bij deze coronacrisis. Deze bijzondere kruisweg wordt goed bekeken door mensen, want op het plein is het bijna altijd druk. "Volgens mij is dit de eerste kruisweg in de openbare ruimte en ook nog eens voor een openbare school.

Coronabegrafenis

Jezus sterft aan het kruis is de 12e statie. Hij is gekoppeld aan een foto van een stervende man op de IC. Lijden in optima forma. Statie 13 en 14, Jezus wordt van het kruis genomen en de graflegging, hebben ook duidelijke actuele evenbeelden. Begrafenissen met weinig mensen en allemaal op afstand op de begraafplaats. Het lijden van Christus en het lijden van de samenleving verbonden in Nieuwleusen.