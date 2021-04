Trap er niet in: de leukste 1-aprilgrappen van Overijssel

Zo start de brandweer in Haaksbergen vandaag met een bijzondere pilot. Met de pas geïnstalleerde MaxiCosi in de tankautospuit kunnen nu ook kinderen mee tijdens een uitruk. Ontzettend handig, zo zegt de brandweer zelf. "Het blijkt dat we steeds vaker problemen hebben met de bezetting voor onze tankautospuit. Collega’s kunnen tijdens een alarmering niet langskomen, omdat ze de kinderen dan alleen thuis moeten laten."

"[Vanaf vandaag] is dit hopelijk verleden tijd. Bij een alarmering kunnen ze de kinderen namelijk meenemen naar een uitruk. Omdat dit natuurlijk wel veilig moet hebben we een MaxiCosi in ons voertuig geïnstalleerd. Bij elke uitruk kan er maximaal één kind mee in de MaxiCosi en één kind gewoon op een zitplaats." Probleem opgelost!

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Twentse WiFi-koeien in Losser

We weten allemaal dat het mobiele bereik in Twente op sommige plekken nou niet je van het is. En hoewel er sinds 2014 veel is verbeterd, kan het nóg beter, vond toerisme-organisatie Visit Twente. In de gebieden rondom Losser lopen vanaf vandaag heuse WiFi-koeien! WiFi-koeien? WiFi-koeien!

De WiFi-koeien in Losser (Foto: Visit Twente)

Visit Twente laat weten dat de koeien rondom Losser nu zijn aangekleed met zogenoemde WiFi-dragers. Ze zenden in een radius van honderd meter een internetsignaal uit, 'waar iedereen op kan sharen, appen en posten'. Het enige wat je hoeft te doen is verbinden met Berta07, Guusje19 of een van de vele andere dames. Een prachtige samenwerking tussen Visit Twente en de creatieve breinen van studenten van de Universiteit Twente, vindt marketingleider Quirine ter Haar. Ze bezweert dat de koeien er zelf geen last van hebben: "Die grazen lekker door. Een prachtige samenwerking!"

De verhuizing van Özcan Akyol

Deventer schrijver Özcan Akyol gooide vanochtend op Twitter dat hij 'na 36 jaar' zijn geliefde stad aan de IJssel gaat verlaten en een huis heeft gekocht in Amsterdam. Toch besloot hij maar snel van die grap af te zien en de tweet te verwijderen, 'voordat het een eigen leven zou gaan leiden'.

Özcan Akyol verhuist naar Amsterdam... of toch niet? (Foto: Bewerking RTV Oost)

Doorzichtige mondkapjes in Hengelo

Op het C.T. Stork College in Hengelo zijn doorschijnende mondkapjes vanaf vandaag verplicht. De reden? Omdat er tijdens de toetsweek spiekbriefjes waren ontdekt. De mondkapjes zijn vóór acht uur 's ochtends op te halen bij de conciërges en de eerste honderd leerlingen krijgen er eentje gratis. We zijn benieuwd hoeveel gegadigden de conciërges vanochtend al ontvingen...

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Papiercontainers in Haaksbergen

De gemeente Haaksbergen was er als de kippen bij om te reageren op het 'nieuws' van lokale omroep RTV Sternet, over een eigen papiercontainer voor de inwoners. "Gelukkig hebben we de blauwe afvalcontainers toch nog snel kunnen regelen", schrijft de gemeente op Facebook. "Top dat jullie de verspreiding ervan voor jullie rekening nemen!"

De papiercontainers zijn voor de omroep af te halen op de parkeerplaats bij het gemeentehuis. Eindelijk een volledig mogelijkheid tot afval scheiden voor de inwoners van Haaksbergen!

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Sluiting station Wijhe (of Olst)

Hoofdconducteur bij NS Marco ten Kate laat weten dat station Wijhe (of Olst, daar blijken ze nog niet helemaal over uit) eind 2022 gaat sluiten 'volgens vergevorderde plannen binnen NS'. Dit zou zijn om tijdwinst te creëren op de IJssellijn van Zwolle naar Roosendaal. We snappen de tijdwinst, maar zou het dan, gezien de naam van de lijn, niet logischer zijn om alle stations tussen Roosendaal en Arnhem te schrappen..?

Een wolf in Hellendoorn

En dan nog een twijfelgeval: hoe zit het nou met die wolf bij Avonturenpark Hellendoorn? Half Overijssel lijkt er inmiddels zijn hoofd over te hebben gebroken, gezien de hoeveelheid reacties die het park op het bericht kreeg en het feit dat de foto in diverse Facebookgroepen met wolvenliefhebbers is gedeeld.

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Het park bezweert, in een telefoongesprek met een van onze redacteuren, dat het géén grap is. Toch is deze foto het enige wat het park kan laten zien als bewijs en hebben medewerkers geen melding gedaan bij Staatsbosbeheer of het Wolvenmeldpunt. In de Facebookgroepen gaan daarnaast foto's rond van de nieuwe attractie, waarbij ook decorstukken in verpakking zijn te zien. En eentje lijkt daarvan wel verdacht veel op onderstaand silhouet. Wat denk jij? Is het een goede publiciteitsstunt of is de wolf inderdaad op de 'kip' op de trekker afgekomen?