Tess van Bentem tekent profcontract bij PEC Zwolle Vrouwen

"Sinds ik bij PEC Zwolle Vrouwen speel is het best snel gegaan. Dit seizoen mocht ik voor het eerst speelminuten maken in de eerste selectie en dat was toch wel een bijzondere ervaring", zegt Van Bentem. "Inmiddels zijn we al over de helft van het seizoen en heb ik veel geleerd. De komende jaren wil ik me hier blijven ontwikkelen, want ik zit hier goed op mijn plek.”

Regionaal talent

Technisch manager Sebastiaan Borgardijn is eveneens tevredenen met het eerste contract van Van Bentem. "PEC Zwolle Vrouwen streeft er naar met regionaal talent te spelen. Net als Danique en Jill en veel meer speelsters, komt ook Tess uit ons verzorgingsgebied."

Springplank

"Tess is een jonge speelster met mooie ambities. Voor haar is PEC Zwolle Vrouwen een ideale springplank naar een volgende club, zoals Flevo Boys dat destijds ook was voor haar toen ze naar Zwolle kwam. Maar laten we eerst de komende jaren veel plezier aan elkaar beleven. Ik wens Tess dan ook veel succes", aldus Borgardijn.

Van Bentem, afkomstig uit Marknesse, maakte in 2019 de overstap van haar club Flevo Boys naar PEC Zwolle. Na een jaartje bij de beloftenploeg maakt de speelster, die al voor verscheidene jeugdteams van Oranje speelde, dit seizoen deel uit van de hoofdselectie van trainer/coach Joran Pot. Op 6 september van het huidige seizoen debuteerde Van Bentem in de openingswedstrijd tegen ADO Den Haag Vrouwen, waarna ze meerdere invalbeurten en basisplaatsen afdwong.