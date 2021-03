Mensen genieten van het mooie weer: "Eindelijk vrijheid"

Het is nog rustig om elf uur in de ochtend bij het park in het centrum van Hengelo. Er zitten een paar mensen op de bankjes en wat mensen op een kleedje op het gras. Een uur later wordt het park steeds drukker en drukker.

"We zijn dat thuiszitten helemaal zat", zegt een vrouw die net een koffie bestelde bij het Paviljoen de Ontmoeting dat in het park gevestigd is. "Het is jammer dat de terrassen niet open zijn, maar gelukkig kan je wel een koffie bestellen om mee te nemen", zegt ze.

De drukte geeft de ondernemer van het restaurant een dubbel gevoel. "Er zijn veel mensen die op een eigen kleedje gaan zitten met een flesje wijn en dat snappen we goed. Maar het liefst willen we dat het terras open kan en dat ze bij ons kunnen gaan zitten", aldus Demi Falkmann.