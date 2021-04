Mannen trekken de rekening leeg van opgelichte vrouw uit Dalfsen

De vrouw uit Dalfsen kreeg op 14 december een mail uit naam van de bank met daarin de mededeling dat haar betaalpas zou vervallen. Op een site moest ze al haar gegevens invullen en later zou iemand de oude bankpas bij haar thuis komen ophalen. Achteraf bleek: de site was van oplichters die zo de controle kregen over haar bankrekening. De man die verkleed als pakketbezorger bij haar aan de deur kwam hoorde bij de cybercriminelen.

In meerdere etappes haalt de jonge man in Almere bijna 1.000 euro uit de muur. Geld dat van de vrouw uit Dalfsen is. Het is blijkbaar een verstokte roker, want vrijwel overal staat hij met een sigaret in zijn hand. Als hij een trekje neemt van de sigaret gaat het mondkapje even naar beneden en is zijn gezicht herkenbaar in beeld.

Buiten Almere wordt ook geld gepind van de rekening van de vrouw uit Dalfsen. In Arnhem is een lichtgetinte man gefilmd bij een geldautomaat. Deze man draagt een mondkapje van Snipes en lijkt een jas van Parajumpers te dragen.

Tips?

Herken jij deze mannen? Laat het dan meteen weten.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Dalfsen een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000