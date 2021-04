Politie gaat uit van brandstichting bij autobranden in Dedemsvaart

Wie er achter de brandstichtingen zit, is voor de politie nog een raadsel. "We hebben met de eigenaren van de getroffen auto's gesproken. Zij hebben geen conflicten en hebben geen idee wie of wat er achter deze branden zit", vertelt politiewoordvoerder Jop Heinen.

"Misschien is het baldadigheid geweest, we weten het op dit moment nog niet. Als iemand daar meer informatie over heeft, over camerabeelden beschikt waarop iets verdachts te zien is, of andere verdachte situaties heeft waargenomen tussen half drie en vier uur die nacht, dan vernemen wij dat graag."

Tips?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Hardenberg een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000