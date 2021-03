GA Eagles en AZ bezegelen transfer Beukema: "Een kans die je niet laat lopen"

De transfer van Sam Beukema naar AZ is rond. De centrale verdediger van Go Ahead Eagles tekent in Alkmaar een contract voor vijf seizoenen.

"Uiteraard verlaat je de club van je stad niet zomaar. Maar als een mooie topclub als AZ zich meldt is dat een kans die je niet laat lopen", steekt Beukema van wal. "Ik ben blij en trots dat ik deze mooie stap kan gaan zetten, en ben iedereen die me de afgelopen jaren geholpen heeft in mijn ontwikkeling erg dankbaar."

Focus

Toch wil Beukema met zijn hoofd nog niet te veel met AZ bezig zijn. De focus ligt op Go Ahead Eagles. "Vandaag is met de medische keuring en de presentatie even een dag die in het teken staat van mijn transfer, maar vanaf vanavond is het gewoon weer Go Ahead Eagles waar ik mee bezig ben", vervolgt hij.

Promotie

"We hebben nog alles om voor te spelen en er wachten ons bovendien in korte tijd prachtige wedstrijden. De honger voor succes was al maximaal, maar krijgt nu een extra laag. Want iedereen zal begrijpen op welke wijze ik het liefst afscheid neem…", doelt Beukema op promotie naar de Eredivisie.

Lichtend voorbeeld

Technisch manager Paul Bosvelt kan zich vinden in de woorden van Beukema. "Ik denk dat iedereen Sam deze overgang ontzettend gunt. Hij heeft er keihard voor gewerkt, vanaf de jeugdopleiding tot waar hij nu staat. Voor ons als club is het mooi dat een jeugdexponent een stap als deze maakt. Sam geldt op alle fronten als lichtend voorbeeld voor de jongens die nu in de Voetbalopleiding actief zijn", aldus Bosvelt.