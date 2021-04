Levensbegeleider Willemieke helpt ex-mantelzorger Dinie bij zingevingsvragen

"En toen kwam er ook nog corona", zegt Dinie. Haar leven was in een keer leeg en kaal. Zelfs oppassen op haar enige kleindochter hoefde niet meer, want de vader van de kleindochter werkte thuis. Dinie wist niet meer hoe ze het had. Wat moest ze doen met de lange dagen, die ook nog eens gevuld waren met verdriet?

Eerst overleed mijn vader en toen mijn moeder. En toen was er niets meer, dan val je wel in een gat Dinie Dekker

Geestelijke zorg thuis

Dinie kreeg hulp van levensbegeleider Willemieke Doornenbal uit Kampen. Doornenbal is aangesloten bij het netwerk geestelijke verzorging thuis. Geestelijke zorg is niet meer voorbehouden aan instellingen en ziekenhuizen maar kan sinds anderhalf jaar ook thuis worden aangeboden.

Dinie Dekker (l) en Willemieke Doornenbal (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

Doornenbal: "We begeleiden mensen thuis in alle levens- en zingevingsvragen waar ze mee lopen. Zoals de vraag waar Dinie mee worstelde. Waarom sta ik 's ochtends op, wat heeft het voor zin?" De overheid heeft er subsidie voor gegeven, zodat mensen zonder verwijzing een beroep kunnen doen op geestelijke zorg.

Laagdrempelig en vertrouwelijk

Want niet iedereen stapt even makkelijk op een pastor af, een huisarts kan meestal niet meer dan tien minuten uittrekken voor een gesprek en bij een psycholoog gaat het al snel om een behandeling. "Wij zien de mens echt als geheel", vertelt Doornenbal. "We kijken nier naar een medisch probleem. We zijn heel laagdrempelig te benaderen. We hebben een vertrouwelijke functie en er hoeft niets geregistreerd te worden."

We nemen de tijd voor wat diepere vragen. Trage vragen noemen we dat wel Willemieke Doornenbal

Sterke punten

Dinie en Willemieke hadden gelijk een klik. In vijf gesprekken van een uur kwam de hele levensloop van Dinie aan de orde, leerde ze wat haar valkuilen en sterke punten waren en kreeg ze weer zin om er tegen aan te gaan.

Dinie: "Het is fijn als er iemand is die tegen je zegt dat je sterk bent en veel kunt". Willemieke kwam af en toe met een treffende tekst, muziek of een gedicht dat precies de juiste snaar raakte bij haar. Willemieke nam zelfs de tijd om met Dinie naar het graf van haar ouders en haar broer te gaan.

Vrijwilligerswerk

Dinie zit niet meer lusteloos op de bank maar gaat er tegenwoordig meer op uit om te wandelen en te fietsen. Ze heeft zich aangemeld als maatje bij Humanitas en overweegt vrijwilligerswerk te doen bij de plaatselijke kringloopwinkel. Maar vanwege corona moet ze nog even geduld hebben.

Haar ouders mist ze nog elke dag. Foto's van al haar dierbaren hangen op een wandje in haar woonkamer. Bij de foto's van haar ouders en haar jong overleden broer brandt ze elke avond een kaarsje. "Mijn moeder had een hekel aan donker, dus ik doe een lichtje voor haar aan."