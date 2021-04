Winkeliers leven tijdslot niet altijd na, toch nog geen enkele boete in Overijssel

Zo maar naar binnen kunnen lopen zonder afspraak of toch meer klanten dan is toegestaan; de coronaregels worden door sommige winkeliers in Overijssel weleens met een korreltje zout genomen. De Veiligheidsregio Twente, die de signalen ook kreeg, riep twee weken geleden dat het ging handhaven op overtredende winkeliers.

'Voortreffelijk opgepakt'

Maar tot nu toe is er geen enkele boete uitgedeeld in de regio Twente. Volgens Patrick Welman, burgemeester van Oldenzaal en plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, hebben de winkeliers hun leven gebeterd. "We hadden in het begin het gevoel: gaat dit wel goed? Maar de winkeliers hebben het de afgelopen weken voortreffelijk opgepakt. Ook de consument weet hoe je er nu mee om moet gaan."

Winkeliers houden zich volgens de Veiligheidsregio Twente nu beter aan de regels:

Situatie in IJsselland

Ook in de regio IJsselland is nog geen enkele winkelier bekeurd voor het overtreden van de coronaregels. Bij de politie zijn eveneens geen bekeuringen bekend in Overijssel, zegt een woordvoerder. Hij wijst er ook op dat toezicht houden op de winkels een taak van de gemeente is, en dus niet van de politie. "Bij ons zijn in elk geval geen excessen bekend."

In Deventer zijn genoeg winkeliers die een oogje willen toeknijpen als er klanten voor de etalage staan zonder afspraak. "Natuurlijk laat je die mensen binnen", zegt een ondernemer in de Kleine Overstraat in hartje Deventer. "Je zou toch gek zijn als je dat niet doet. Dit systeem is gewoon vreselijk. Heel saai ook. En dan heb je ook nog mensen die wel een tijd reserveren maar niet komen opdagen. Dat zijn er best veel", zegt de ondernemer tegen de NOS.