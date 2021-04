Bloemist heeft tijdens brand engel op de schouder: "Steenwijk is aan een grote ramp ontsnapt"

Drie monumentale panden zijn volledig afgebrand aan de Gasthuisstraat in het centrum van Steenwijk. Een kapperszaak, een leegstand pand en meerdere woningen zijn verwoest. "Ik wilde naar bed gaan, toen de buren schreeuwden dat er brand was. Ik ben gelijk naar beneden gegaan."

Steenwijk is aan een nog veel grotere ramp ontsnapt buurman René Gaal

Het blussen werd voor Gaal een kansloze missie. "We zagen dat er brand was in de kapperszaak, ik wilde de brand blussen om de buren te helpen. Maar we zagen al snel dat we moesten maken dat we wegkwamen."

Bloemist René Gaal over de brand:

Hele grote engel op de schouder

Met zijn bloemenwinkel en huis zit hij tegen het afgebrande pand aan. Al snel maakte hij zich zorgen: "Toen het derde pand in brand vloog en het dak de lucht in vloog, dacht ik echt dat het ook voor ons einde verhaal was. Ik stond op het platte dak achter onze woning en zag de vlammen meters de lucht in slaan."

Toch bleef zijn pand uiteindelijk veilig. "Ik heb een hele grote engel op mijn schouder gehad. We zijn er heel erg goed vanaf gekomen."

Evacuatie

Het was vannacht niet meer mogelijk om thuis te slapen. "Om drie uur gaf de brandweer aan dat de brand onder controle was, maar je weet natuurlijk niet of er nog giftige stoffen in de lucht hangen. Gelukkig kon ik bij vrienden terecht om te overnachten. Komende nacht verwacht ik wel gewoon weer thuis te kunnen slapen."

De buren heeft Gaal nog niet gesproken. "We hebben direct contact gezocht maar dat is tot op heden niet gelukt. We spreken ze vandaag ongetwijfeld nog."

'Steenwijk aan ramp ontsnapt'

Drie afgebrande monumentale panden en toch denkt Gaal dat Steenwijk geluk gehad heeft. "Na eerdere grote branden hier is dit wel een brand met een grote impact. Dan was het nu nog een geluk bij een ongeluk dat er geen harde wind stond, want dan had je de hele straat misschien wel kunnen afsluiten. Steenwijk is aan een nog veel grotere ramp ontsnapt.