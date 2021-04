Door corona vorig jaar minder banen in Overijssel

Door de uitbraak van corona daalde het aantal banen van werknemers vorig jaar in de regio's Twente en Stedendriehoek. In de regio Zwolle was sprake van een lichte stijging. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

Landelijk was sprake van een afname van 1,2 procent ten opzichte van2019. In Twente was de krimp 0,1 procent, in de regio Zwolle was sprake van een stijging met 0,1 procent. Stedendriehoek en Noordwest Veluwe hadden te maken met een daling van 0,2 procent. In september vorig jaar waren er 96.000 minder banen van werknemers dan een jaar eerder.

Structuur van sectoren

Volgens UWV speelt de structuur van sectoren een rol; relatief veel werknemers zijn actief in groeisectoren als zorg en bouw, terwijl in krimpsectoren als luchtvaart relatief weinig mensen werken.

Volgens UWV zijn er dit jaar goede kansen op werk in verschillende beroepen en sectoren. In de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord geldt dit bijvoorbeeld voor verschillende soorten monteurs, verzorgenden ig, AA- en assistent accountants en ict-beroepen zoals applicatie-, systeem-en functioneel beheerders.

Minder vraag

Veel werkgevers verwachten minder vraag naar administratief medewerkers. Ook voor beroepen als kassamedewerker, bus- en touringcarchauffeur en evenementenmedewerker wordt minder vraag verwacht.

UWV heeft een vernieuwde website ( werk.nl/arbeidsmarktinformatie) waarmee de arbeidsmarkt meer inzichtelijk gemaakt wordt. Het is nu gemakkelijker om relevante informatie over de arbeidsmarkt van de drie regio’s in Overijssel en Gelderland Noord te bekijken. Bijvoorbeeld hoeveel vacatures open staan en hoeveel ontslagaanvragen werkgevers indienen.