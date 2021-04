Ondernemer dreigt feestje nieuwbouwwijk Staphorst te bederven

Begin vorige maand ging feestelijk de eerste schop in de grond voor de tweede fase van nieuwbouwplan De Slagen in Staphorst. Er dreigt een kink in de kabel. Een ondernemer stapte naar de Raad van State om het bestemmingsplan te vernietigen.

Ondernemer Jan Stens is niet tegen nieuwe huizen, maar de woningen komen op veertig meter afstand van zijn bedrijf te staan. Stens heeft een transportbedrijf. Een van de poten van zijn firma is het vervoer van vee. "De beesten lopen vaak tijdelijk bij het bedrijf rond, voordat ze verder worden vervoerd. Dieren maken lawaai en je ruikt ze natuurlijk ook. Ik ben bang dat de toekomstige nieuwe bewoners hier niet op zitten te wachten en dat ik in mijn bedrijfsvoering word belemmerd."

Juridische hommeles

Stens heeft alle vergunningen keurig voor elkaar. Op basis van de publicatie Bedrijven en Milieuzonering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt een afstand van honderd meter aangehouden in dit soort zaken. Dit bedrijf zit op veertig meter. Dat gaat in de toekomst mogelijk juridische hommeles opleveren, waar de ondernemer niet op zit te wachten. De advocaat van Stens roept de Raad van State op het bestemmingsplan te vernietigen.

Stens diende zijn bezwaar wel wat laat in, want toen het bestemmingsplan vorig jaar ter inzage lag, reageerde hij niet. "We zijn altijd druk aan het werk en we lezen niet altijd de plaatselijke krant." Volgens zijn advocaat is hij zeker belanghebbende en moet de zaak in behandeling worden genomen.

Hoofdpijnwijk

Op 8 maart ging de eerste schop in de grond voor de tweede fase van woningbouwplan De Slagen. Er komen 114 nieuwe woningen. Fase 1, met 160 huizen, is klaar.

De Slagen is niet zomaar een nieuwbouwplan. Het was jarenlang een hoofdpijnwijk. MegaHome en Staphorst Ontwikkeling bouwden het samen, de gemeente had en heeft geen grondpositie. Tijdens de kredietcrisis ging het mis en MegaHome ging failliet.

Gaten in bebouwing

De bouw lag daardoor maar liefst tien jaar stil. Mensen die er al wel woonden, bivakkeerden in een wijk met allerlei gaten in de bebouwing en met bouwstraten. De gemeente Staphorst, geen partner in de ontwikkeling, moest jarenlang moeite doen om de zaak vlot te trekken. Dat lukte. Sinds het afgelopen jaar wordt er gewerkt aan de afronding van de eerste fase en met de aanleg van fase 2 is begonnen. En nu dus dit bezwaar.

Wethouder Lucas Mulder van Ruimtelijke Ordening van de gemeente Staphorst weet van de zaak die binnenkort dient bij de Raad van State. Hij is niet bang dat alles stagneert. "Het zou kunnen dat we moeten kijken naar de afstand tussen de woningen en het bedrijf of naar andere maatregelen. Er is geen schorsende werking, dus we kunnen wel doorwerken. We moeten afwachten hoe dit afloopt."