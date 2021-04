11-1 bij Go Ahead-Roda en publiekswoede na penalty bij PSV-Heracles

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

FC Twente – Vitesse

Wanneer verlost FC Twente zichzelf van de ‘Vloek van de Grolsch Veste?' De reeks van niet gewonnen thuiswedstrijden staat nu al op negen.

Het is deze week precies zeventien jaar geleden (28 maart 2004) dat Vitesse-keeper Remko Pasveer zijn debuut maakte in het doel van FC Twente.

De geboren Enschedeër, toen 20jaar, kwam tot veertien Eredivisiewedstrijden bij FC Twente voor hij zijn heil elders zocht. In die veertien wedstrijden zat ook een duel tegen Vitesse, dat de Arnhemmers met 1-0 wonnen.

De inmiddels 37-jarige Pasveer kan zaterdagavond zijn 329e competitiewedstrijd keepen en hield in de vorige editie van FC Twente – Vitesse de ‘nul’, het eindigde in december 2019 met een 3-0 overwinning voor Vitesse.

Aftrap: zaterdag 20.00 uur

Vitesse-doelman Remko Pasveer debuteerde zeventien jaar geleden voor FC Twente (Foto: ANP)

Sparta – PEC Zwolle

Tripjes naar Spangen leveren PEC Zwolle doorgaans niet al te veel op. In de Eredivisie wonnen de Zwollenaren nog maar één keer bij Sparta. Queensy Menig, Nicolai Brock-Madsen en Erik Israelsson bezorgden PEC in februari 2017 de 3-2 zege. Overigens werd een 3-0 voorsprong toen bijna nog verspeeld.

Een paar maanden later vond de laatste ontmoeting op Het Kasteel plaats, dat werd 1-1 met de Zwolse goal van Youness Mokhtar.

Sparta heeft zich de laatste weken uit de zorgen gespeeld en is nu vier duels op rij ongeslagen. PEC (13e) kan Sparta inhalen in de stand want het verschil met de Rotterdammers is maar twee punten.

Aftrap: zaterdag 21.00 uur

Erik Israelsson laat de Zwolse fans juichen op het Kasteel in 2017 (Foto: Orange Pictures)

PSV – Heracles

Heracles wacht een zware bevalling in het Philips-stadion. Het wordt de twintigste competitiewedstrijd in Eindhoven tussen beide ploegen en zeventien keer won PSV.

In 1962 en en 2016 eindigde het gelijk. In 1962 werd het 2-2 met Heracles-goals van Jan van Daal en Bert Theunissen. Vijf jaar geleden blonk Bram Castro uit in de Almelose goal. Hij voorkwam met enkele prachtige reddingen een PSV-zege zodat het 1-1 werd. Samuel Armenteros scoorde namens Heracles.

De enige Heracles-overwinning dateert van 1964. Tot woede van de Eindhovense supporters wees de arbiter in de slotfase naar de penaltystip waarna Gerrit Pesman de winnende maakte. De Almelose spelers moesten vervolgens met hulp van de politie worden ontzet.

Aftrap zondag 14.30

Bram Castro was in 2016 de uitblinker bij Heracles in Eindhoven (Foto: Orange Pictures)

Go Ahead Eagles – Roda JC

Hoewel het puntenverlies bij hekkensluiter FC Den Bosch eerder deze week voelde als een nederlaag is Go Ahead nu acht duels op rij ongeslagen.

Met nog acht duels te gaan is rechtstreekse promotie nog altijd een reële mogelijkheid. De historie van Go Ahead – Roda JC is er vooral een van duels op het hoogste niveau. Drie keer kwamen de Limburgers naar de Adelaarshorst voor een duel in de Eerste Divisie en nooit won Roda.

De laatste (november 2019) eindigde in 1-1 met de gelijkmaker van Go Ahead door Antoine Rabillard en een jaar eerder won Go Ahead met 3-0 (goals Paco van Moorsel 2x en Thomas Verheijdt).

De eerste ontmoeting in 1962 op het één-na-hoogste niveau kende een bizarre uitslag. Go Ahead won met maar liefst 11-1. Mede door vier goals van Wim Bleijenberg werd een record gevestigd dat tot op de dag van vandaag nog staat.

Aftrap: vrijdag 18.00 uur

